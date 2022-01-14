Alice Sara Ott ve Patrick Hahn’dan alkışlanan konser

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi’nin beğeni ile takip edilen konserlerinin kayıtları yeniden çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden ücretsiz olarak yayınlamaya başlıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

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Her hafta birbirinden değerli solist ve şefleri ağırlayacak olan borusansanat.tv bu sezonun ilk konser yayınını müzikseverler tarafından ayakta alkışlanan ve büyük beğeni toplayan açılış konseri ile yapıyor.

16 Ocak'ta borusansanat.tv'de Patrick Hahn şefliğinde BİFO, günümüzün ilgiyle takip edilen piyanistlerinden Alice Sara Ott'a eşlik ediyor.

2021'in ekim ayında önce konser salonunda ve şimdi de ekranlardan izleyiciyle buluşacak açılış konserinde BİFO, Rautavaara ve Mahler'in yapıtlarını seslendirecek.

Ott ise Ravel'in başyapıtlarından biri olan Sol El için Re Majör Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.