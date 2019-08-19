Alın teri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alın teri’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘alın teri'dir.
ALIN TERİ NE DEMEK: Emek.
ALIN TERİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “alın teri mi, alınteri mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alın teri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
alınteri (Yanlış kullanım)
alın teri (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Alın teri dökmeden kazandığım tek bir kuruşum yok.”