Alın teri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alın teri’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Alın teri nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alın teri’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘alın teri’dir. Alın teri mi, alınteri mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘alın teri'dir.

ALIN TERİ NE DEMEK: Emek.

ALIN TERİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “alın teri mi, alınteri mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alın teri şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

alınteri (Yanlış kullanım)

alın teri (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Alın teri dökmeden kazandığım tek bir kuruşum yok.”