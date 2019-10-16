Alın yazısı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alınyazısı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Alın yazısı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alınyazısı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'alın yazısı'dır. Alın yazısı mı, alınyazısı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘alınyazısı’dır.

ALIN YAZISI NE DEMEK:

1- Din

2- Yazgı

ALIN YAZISI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin alın yazısı mı, alınyazısı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alın yazısı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

alınyazısı (Yanlış kullanım)

alın yazısı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yaşadıklarını sanki bir alın yazısı gibi değerlendirmesi beni çok şaşırttı!”