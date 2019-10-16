Alın yazısı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alınyazısı’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘alınyazısı’dır.
ALIN YAZISI NE DEMEK:
1- Din
2- Yazgı
ALIN YAZISI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin alın yazısı mı, alınyazısı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alın yazısı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
alınyazısı (Yanlış kullanım)
alın yazısı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yaşadıklarını sanki bir alın yazısı gibi değerlendirmesi beni çok şaşırttı!”