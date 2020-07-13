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Alkım ne demek? Alkım isminin kısaca anlamı…
Alkım ne demek? Alkım isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Alkım'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Alkım ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Alkım isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 13 Temmuz 2020 - 08:30

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Alkım’dır. ‘Alkım ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ALKIM’NIN İSİM ANLAMI

Alkım ismi Türkçe kökenlidir ve gökkuşağı anlamındadır.

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Son güncelleme: 08:32 - 13.07.2020
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