Alman DJ Patrice Bäumel, RX Istanbul’a geliyor

“Yetişkinler için tekno” mottosunu prodüksiyonlarına ve setlerine işleyen Alman prodüktör ve DJ Patrice Bäumel, 16 Kasım Cumartesi gecesi RX Istanbul kabininde yerini alıyor.

2017'de Afterlife plak şirketinden çıkardığı Glutes adlı EP ile techno sahnesinde basamak atlayan, BBC1 Radio Essential Mix programıyla müzigğini geniş kitlelere duyuran Alman prodüktör ve DJ Patrice Bäumel, güçlü setiyle 16 Kasım Cumartesi gecesi RX kabinine misafir oluyor.

Sao Paulo'daki Red Bull Music Academy'de aldıgğı eğitimden sonra emin adımlarla techno sahnesinde ilerleyen Bäumel; Kompakt, Crosstown Rebels ve Anjunadeep'ten çıkardığı parçaları ile dinleyiciyi büyülüyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar dansın durmadan devam edeceği geceyi Procombo ve Stefan Addo hareketlendirmeye başlayacak.