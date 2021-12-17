Almanya ile Osmanlı ittifakının perde arkası

Kars Sarıkamış doğumlu ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni kitabı ‘Sarıkamış-Kafkas Cephesi’nde 1. Dünya Savaşı’na girerken Almanya ile Osmanlı ittifakının arka planını kaleme aldı.

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Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre 60 bin, diğer kaynaklara göre de 90 bin asker şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü.

Kars Sarıkamış doğumlu ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez yeni kitabı ‘Sarıkamış-Kafkas Cephesi'nde 1. Dünya Savaşı'na girerken Almanya ile Osmanlı ittifakının arka planını kaleme aldı. Prof. Dr. Sönmez, Tarihçi Kitabevi'nden çıkan kitabında olayın sadece 15 günlük Sarıkamış Meydan Muharebesi değil, 4 yıllık Kafkas Cephesi olduğunu vurguluyor.