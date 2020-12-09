Almanya’da büyük onur! Mükemmel Türk kızı

138 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk, Berlin Filarmoni Orkestrasında çalmayı hak etti. Orkestrada bir yıl baş kemancılarla çalan Hande Küden, bir yılın ardından Filarmoni’ye kabul edildi ve "Mükemmelliyetçiliği öğrendi“ diye tanıtıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 138 yaşındaki Filarmoni Orkestrası'na henüz 28 yaşında olan Türk kızı Hande Küden damga vurdu. Senfoninin baş keman grubunun üyesi olan Küden, deneme sürecini başarıyla geçti ve Filarmoni'de keman çalma hakkını elde etti.

ORKESTRADAN ÖZEL TANITIM

Hande'nin başarısını kendi internet sitesinden duyuran Berlin Filarmoni Orkestrası, “Filarmani üyemiz bu deneme sürecinde ne mi öğrendi? Mükemmelliyetçilik. Peş peşe ne kadar konser verirsek verelim, tümü aynı heyecan ve ilk günkü ciddiyetle çalınmalıdır” açıklamasını yaptı.

Orkestra ayrıca Hande'nin, “13 yaşından beri Berlin Filarmoni'de çalmayı arzuluyordum. Şimdi hayalim gerçek oldu. Çok yetenekli müzisyenler ve fantastik keman grubuyla birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi.

ADANA'DAN ZİRVEYE UZANAN YOL

1992 Adana doğumlu Hande Küden, lisans eğitimini 9 yaşında keman sınıfına başladığı Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

Hans Eisler Berlin Müzik Akademisi'nde yüksek lisans yapan ve Stephan Picard'ın öğrencisi olan Küden, 2. Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması'nın orta kategorisinde, 14. Uluslararası Genç Müzisyenler Oda Müziği Yarışması ve Necdet Remzi Atak Keman Yarışması'nda birincilikler kazandı.

2011 yılından bu yana üyesi olduğu Lepidus Kuartet ile de Yaşar Üniversitesi 3. Oda Müziği Yarışması'nda birinci olan Küden, Hüseyin Sermet ve Efe Baltacıgil ile birlikte Beethoven'ın Triple Konçerto'sunu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası eşliğinde Berlin Konzerthaus ve Beethovenfest Bonn'da seslendirdi.

Solist olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye-Ermenistan Gençlik Orkestrası ve başka birçok orkestra eşliğinde çalan Küden, İstanbul-Essen Gençlik Orkestrası'nda konsertmeister olarak, Türkiye – Almanya Gençlik Orkestrası'nda ise ikinci keman grup şefi olarak görev aldı.

18 yaşındayken Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sınavlarını birincilikle geçerek bu topluluğa katıldı. 2012'de de Deutsche Symphonie Orchesterakademie'nin sınavını kazanarak burada orkestra üyesi olmaya hak kazanan genç kemancı Rusya, Tataristan ve Almanya'da resitaller verdi.

USTALARLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Berlin'de, 2015 yılında hem keman, hem de viyolayı Tabea Zimmermann’da çalıştı. Master sınıflarında daha fazla müzikal dürtü aldı, Salvatore Accardo, Haim Taub ve Kolja Blacher ile çalıştı.

Orkestra müzisyenliği eğitimini Alman Senfoni Orkestrası Ferenc Fricsay Akademisi ve Berlin Filarmoni Karajan Akademisi’nde tamamladı. Hande Küden, Berliner Philharmoniker ile keman pozisyonu için başvurduğunda, Berlin Alman Senfoni Orkestrası’nda konser şef yardımcısı olarak birkaç yıllık deneyime sahipti.