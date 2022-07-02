Almodovar’ın yeni filminin başrolleri belli oldu

İspanyol yönetmen Almodóvar'ın kısa filmi ile ilgili detaylar belli oldu. Ethan Hawke ve Pedro Pascal'ın başrollerini paylaştığı kısa film Strange Way of Life'ı yaklaşık 60 yıl önce spagetti westernlerinde meşhur olan çöl zeminlerini kullanarak İspanya'nın güneyindeki Almeria'da çekecek.

Sozcu.com.tr

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Pedro Almodóvar Cate Blanchett ile bir sonraki filmini çekmeye başlamadan önce kısa bir film çekecek. Almodóvar, IndieWire web sitesine yeni filminin, Ang Lee’nin yönettiği ve eşcinsel aşk temasına odaklanan 2005 yapımı Brokeback Mountain’a bir tür cevap olabileceğini söyledi.

Ethan Hawke ve Pedro Pascal’ın canlandıracağı karakterler için Almodóvar şunları söyledi: “Biri diğerini bulmak için çölde seyahat ediyor. Aralarında bir hesaplaşma olacak ama aslında hikaye çok samimi.”

Filmin çekimleri, Sergio Leone’nin Bir Avuç Dolar, Birkaç Dolar Fazlası ve İyi, Kötü ve Çirkin üçlemesini çektiği Almeria’nın Tabernas çöl bölgesinde gerçekleşecek. Film, sadece 30 dakika uzunluğunda olacak.

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