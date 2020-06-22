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Alp ne demek? Alp isminin kısaca anlamı…
Alp ne demek? Alp isminin kısaca anlamı…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Alp'tir. Erkek isimleri arasında popülerliğini koruyan Alp ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Alp isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 22 Haziran 2020 - 11:54

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Alp’tir. ‘Alp ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ALP’İN İSİM ANLAMI

Alp ismi Türkçe kökenlidir ve yiğit, kahraman, cesur, bahadır kimse anlamındadır. Ayrıca, eski Türklerde kullanılan bir unvandır.

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Son güncelleme: 11:56 - 22.06.2020
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