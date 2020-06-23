Alparslan ne demek? Alparslan isminin kısaca anlamı…

Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Alparslan'dır. Erkek isimleri arasında popülerliğini koruyan Alparslan ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Alparslan isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Alparslan’dır. ‘Alparslan ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ALPARSLAN’IN İSİM ANLAMI

Alparslan ismi Türkçe kökenlidir ve yiğit, cesur, yürekli kimse anlamındadır. Ayrıca, 2. Büyük Selçuklu hükümdarının ismidir.