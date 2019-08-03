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Alpay 50. sanat yılında sevenleriyle buluşacak
Alpay 50. sanat yılında sevenleriyle buluşacak
83 yaşındaki pop şarkıcısı Alpay, müzik kariyerinin 50'nci yılında seyircileriyle buluşuyor.
Kültür Sanat 3 Ağustos 2019 - 14:51

Şarkıcı Alpay Bordo Müzik Ege Konserleri kapsamında sevenlerinin karşısına çıkacak. Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Alpay, 26 Ağustos’ta Çeşme’de bundan iki gün sonra da 28 Ağustos’da Ayvalık’da sahne alacak.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Konserler kapsamında aynı zamanda Hakan Aysev ve Melihat Gülses ikilisinden Atatürk’ün sevdiği şarkıları dinleme fırsatı da bulacaksınız. Ebedi adını taşıyan konserler 27 Ağustos’ta Çeşme’de, 29 Ağustos’ta ise Ayvalık’ta olacak.

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