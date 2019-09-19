Alpay’dan rapçilere ve Tarkan’a eleştiri

Müzik Boğaz’dan Gelir projesi kapsamında Boğaz’da gezen ve içinde 900 kişinin olduğu teknede konser veren duayen sanatçı Alpay, müzik ziyafeti yaşattı. Konserden önce magazinburada’ya konuşan Alpay, Tarkan'ın özel bir sesi olmadığını, rapçilerin de müzik değil başka bir şey yaptığını söyledi.

İçinde gerçekten rap olan bir şarkı yapacağım diyen Alpay, “Rapçilerin ne yaptığını anlamıyorum ben, onların yaptığı müziği anlamıyorum. Türkiye’de 50’den fazla şarkım 1 numara oldu. Önemli olan yaşayan şarkı yapmak. Şimdi Tarkan diyorlar, Tarkan’da hiçbir özellik bulamıyorum ben. Benim dinleyip Tarkan zannedebileceğim 50 tane adam var. Sesinin hiçbir özelliği yok. Yaptığı şarkı 10 gün sonra çöpe atılıyor. 1 tane kalıcı müziği var ondan haberi yok onun. Kış Güneşi diye bir şarkısı var. Birinci sınıf bir şarkı. Kalıcı olabilecek şarkı. Ben düşünüyorum şimdi Eylül’de Gel hala 1 numara, 1975’in şarkısı. Fabrika Kızı 1969’un şarkısı. Yani bir sürü şarkım var. Hayalimdeki Resim 1989’un şarkısı. Aylık Rüzgarı 1975’in şarkısı. Şimdi yeni şarkılar yapacağım'' dedi.

Müzik Boğazdan gelir teknesi 900 kişilik müziksever dinleyicisini önümüzdeki günlerde 20 Eylül'de Zuhal Olcay, 27 Eylül'de Ahmet Arslan Grup Abdal, 4 Ekim’de Feridun Düzağaç, 11 Ekim’de Cem Adrian, 18 Ekim’de Nazan Öncel, 25 Ekim’de Resul Dindar, Ekin Uzunlar ile ağırlayacak.