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Alptekin ne demek? Alptekin isminin kısaca anlamı…
Alptekin ne demek? Alptekin isminin kısaca anlamı…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Alptekin'dir. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Alptekin ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Alptekin isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 2 Temmuz 2020 - 10:04

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Alptekin’dir. ‘Alptekin ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ALPTEKİN’İN İSİM ANLAMI

Alptekin ismi Türkçe kökenlidir ve “yiğit”, “cesur”, “yürekli hükümdar” anlamlarına gelmektedir.

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Son güncelleme: 10:05 - 02.07.2020
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