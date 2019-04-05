Altan Erkekli: “Bu topraklar sonsuz bir gelecek için bize emanet”

Hababam Sınıfı Yeniden ile sinemada boy göstermeye hazırlanan Altan Erkekli, "Bu memleketin bedel ödenerek gelmiş geçmişinden, bize Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşından kalan bir armağanı var. Bu topraklar çok yüce emellerle kurulmuş topraklar. Çevresindeki denizler, dağlar, her şey bize sonsuz bir gelecek için emanet edilmiş" dedi.

Deneyimli oyuncu Altan Erkekli, Hababam Sınıfı Yeniden’de başrolü üstlendi. Yönetmenliğini Doğan Can Anafarta’nın üstlendiği film, bugün vizyona girdi. İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat’e konuk olan Erkekli, filmle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hababam Sınıfı için “Türkiye’nin klasiği” tanımını yapan Erkekli, yeni film için ise “Yüreğimizde, kalplerimizde 7’den 70’e herkesin sevdiği, unutulmaz bir halde. Biz de 2019 Türkiye’sinde Hababam Sınıfı nasıl oldu? Teknolojiyle gelişen gençlik, bu olaya nasıl bakıyor? Eğitim-öğretim haşarılık içerisinde, onları yetiştirmeye çalışan değerli öğretmenlerin öğrencilere bakışları… Öğrencilerin hayata bakışı nasıl değişti? Bu pencereden 2019 Türkiye’sinde eskiye saygımızı kalbimizde tutarak yeniden eline aldık” dedi.

Rahmetli Münir Özkul’un rolüne benzer bir rol üstlendiğini ifade eden Erkekli, duygularını şöyle ifade ett: “Bir tedirginlik içerisindeydim. Mevsimsel itibarıyla seyirciyle buluşmasında sakıncalı bir durum olabilir mi, diye. 400 kopya girecek. Herkesin heyecanını bizimle yaşayacağına eminim. Bizim gençler, sanki lise sonu bitirmişler duygusuyla filmin içine girdiler. O samimiyet ortaya çıktı.”

‘ATATÜRK’TEN ARMAĞAN VAR’

Vizontele’deki bir sahnesinin de programda gösterildiği Erkekli, “Bu memleketin bedel ödeyerek gelmiş geçmişinden, bize Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşından kalan bir armağanı var. Bu topraklar çok yüce emellerle kurulmuş topraklar. Çevresindeki denizler, dağlar, her şey bize sonsuz bir gelecek için emanet edilmiş. Biz de bu geleceğe emaneti, bizden sonraki kuşaklara el ele, kol kola, barışla teslim etmek zorundayız” diye konuştu.