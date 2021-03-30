Altan Karındaş Marmaris’te anıldı

Armutalan Kültür Merkezi'nde 16. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'nde 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle 6 Mart'ta hayatını kaybeden sinema oyuncusu Altan Karındaş için anma ve saygı programı gerçekleştirildi.

Gecede Günay Turgut'un “Tek Dişilik Gösteri” ile Muğla Sahne Tiyatrosu Derneği tarafından sahnelenen “Hayatın Umudu” adlı oyunla, tam bir yıl sonra seyirci ile oyuncular ilk kez buluşturuldu. Etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve tiyatro severler katıldı.

“O YAŞIYOR”

Oyun öncesi Altan Karındaş'ın yaşamından kesitler gösteren “O Yaşıyor” adlı görsel bir sunum ve sanatçının dostları Agah Özgüç, Ali Poyarazoğlu, Atilla Dorsay, Ayşegül Çıdamlı, Bedia Ener Öztop, Behzat Uygur, Bora Ayanoğlu, Cahit Oben, Cihat Tamer, Ersin Öktem, Ertem Göreç, Haldun Dormen, Kıvanç Terzioğlu, Levent Aykul, Mustafa Alabora, Müfide İnselel, Nedim Saban, Nevra Serezli, Müjdat Gezen, Seden Kızıltunç, Selma Sonat, Sevinç Erbulak, Süheyl Uygur, Yılmaz Atadeniz ve Zeyno Güvenç tarafından gönderilen video ile mesajları yayınlandı.

Ayrıca Hakan Varol tarafından yapılan TV röportajı ve Marmaris Belediyesi tarafından hazırlatılan “Ayağa Kalk” kısa filmi gösterilerek Altan Karındaş saygı ve sevgi ile anıldı.

Bu yıl İngiliz oyuncu Helen Mirren tarafından hazırlanan Uluslararası Dünya Tiyatro Bildirgesi Günay Turgut, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tarafından kaleme alınan Ulusal Tiyatro Bildirgesi ise Muğla Sahne Tiyatrosu Derneği kurucusu ve Yönetmeni Utkan Özüpak tarafından okundu.

YAŞAM BOYU SANAT ÖDÜLÜ

Gösteri sonunda Kalimerhaba Derneği tarafından Altan Karındaş adına hazırlanan “Yaşam Boyu Sanat Ödülü” Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a teslim edildi. Oktay “Bu ödül çok yakın zamanda hayata geçireceğimiz yeni kültür merkezimizde oluşturacağımız ‘Anıldıkça Yaşayanlar' köşesinde yerini alacaktır, içinde yaşadığımız zor koşullara rağmen, bu etkinlikleri hayata geçiren ekibi yürekten kutluyorum” dedi.