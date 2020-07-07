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Altan ne demek? Altan isminin kısaca anlamı…
Altan ne demek? Altan isminin kısaca anlamı…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Altan'dır. Erkek isimleri arasında ilgi çekiciliğini koruyan Altan ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Altan isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 7 Temmuz 2020 - 10:28

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Altan’dır. ‘Altan ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ALTAN’IN İSİM ANLAMI

Altan ismi Türkçe kökenlidir ve “kızıl tan”, “Hakan”, “sultan”, “padişah” anlamlarına gelmektedir.

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Son güncelleme: 10:29 - 07.07.2020