Altan Öymen kütüphanesini Beşiktaş Belediyesi’ne bağışladı

CHP Eski Genel Başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızcadan oluşan yaklaşık 10 bin kitap ile kronolojik ve tematik olarak düzenlenmiş dergi ve gazete arşivini Beşiktaş Belediyesine bağışladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Atatürkçü, sosyal demokrat aydın bir siyasetçi ve gazeteci olan, yılların tanıklığını en güzel biçimde anlatan, ülkemizin demokrasi, basın özgürlüğü mücadelesine çok büyük katkılar sunan eski Genel Başkanımız, gazetecilerin ve hepimizin Altan Abisi, Altan Öymen kütüphanesini bize bağışladı. Bizim için büyük bir onur olan bu çok değerli hazineyi Beşiktaşımızın ve bütün insanlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

ÖYMEN'İN ADI VERİLECEK

Zübeyde Ana Kültür Merkezi içinde hazırlıklarına başladıkları ve kısa süre içinde açmayı planladıkların kütüphaneye Altan Öymen'in adını vereceklerini duyuran Akpolat “Kütüphanemizde kitapsever konuklarımız için de okuma ve çalışma alanları oluşturacağız ve kütüphaneden herkesin rahatlıkla yararlanması için çok sayıda düzenleme yapacağız. Eşine az rastlanan eserlerle binlerce yayının yer aldığı kütüphanesini bize bağışlayan Altan Öymen'e Beşiktaş halkı ve bütün kitapseverler, araştırmacılar adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.