Alternatif sahnenin başarılı isimleri müzikal serüvenlerini anlattı

Müzikle tanışmanız nasıl oldu?

Nova Norda: 7 yaşımda, bir Casio orgla. Babaannemin vasiyetiymiş. Kendi radyo sanatçısı olmak istemiş, ailesi izin vermemiş. Çok güzel sesi vardı. O yaşta ne gördü bende bilmiyorum, devamlı dermiş “bu çocuğa bir piyano alın” diye. Her şey onun sayesinde!

Can Ozan: 13 yaşında School of Rock filmini izledim ve çok etkilendim. Evde telleri eskimiş bir klasik gitar vardı. Onu yoğun bir şekilde çalmaya başladım.

İrem Candar: Müzik çocukluğumdan beri hep en sevdiğim şey oldu. 8 yaşında piyano çalmaya başladım.

Ufuk Kevser: Müzikle, çevremde olup bitenleri anlayacak yaşa gelir gelmez; dedemin baterist olduğunu öğrenerek tanıştım. Dedemin kullanmadığı bagetlerini alıp bizim eve getirmiştim. Sanıyorum 5-6 yaşlarındayım. Koltuğun üzerinde hayali birer kick ve snare yaratarak her gün radyoda, televizyonda çalan parçalara eşlik edip deli gibi çalıyordum. Dedemin bunu fark ettiğinde ki şaşkınlık ve takdir dolu surat ifadesi ve sonrasında bana olduğu desteğin, müzik ile tanışma, müzik üretme mevzusunun kilit noktasıdır diye düşünüyorum.

Fikri Karayel: Tesadüfen.

Birkan Nasuhoğlu: Bir gün kendi hayatımda yapayalnız gezinirken ve henüz yalnızlığın ne olduğunu hâlâ tam olarak bilmezken içimde bir yerlerde benim gibi kimsesiz fakat bir o kadar da çevresinde bir sürü insan olan başka birini gördüm. Yanına gittim, sesini duydum ama yüzünü göremedim. Siluetini hayal ettim ve kendimce aklımda çizdim, içini boyadım ve ruhumun duvarına astım. İsmini de “müzik” koydum. Ve ona sordum; “Merhaba müzik, tanışabilir miyiz?” “Hayır, tanışamayız. Sadece sen beni tanımaya çalışabilirsin” cevabını aldıktan sonra zamanımın fazlaca bir kısmını buna ayırmaya başladım.

Müziğinizi 3 kelime ile tanımlamayacak olsaydınız nasıl tanımlardınız?

N. N.: “Aramıyorum tanımlayan sözler” derdim muhtemelen.

İ. C.: Hayatı sorgulayan, hayatın nektarına vurgu yapan, bütünsel.

U. K.: Sound’larımda birçok tarzı bir araya getirmeyi seviyorum. Dolayısıyla her tarzın kendi içindeki keyword’ü başka. Birinden “Güç” alırken diğerinden “Parlaklık”, bazen “Matlık” geliyor. Sanıyorum bu sorudan en çok sevdiğimi söyleyerek kurtulabilirim. O da “Karamsar & Enerjik”.

B. N.: Kesinlikle, galiba, katiyen

‘PLAYLIST DİNLEMEYİ SEVİYORUM’

Hayatınızın sonuna kadar 3 albüm dinleseydiniz hangi albümleri dinlerdiniz?

N. N.: Albümlerden ziyade playlist dinlemeyi sevdiğim için bu çok zor bir soru. İçinde Depeche Mode, Kanye, Koi Child, Kavinsky gibi isimlerin kesin bulunduğu bir playlist hazırlar ve onu dinlerdim sanırım.

C. O.: Radiohead – Hail To The Thief, Bob Dylan – Best Of, Daft Punk – Discovery.

İ. C.: Chilly Gonzales-Chambers, Blonde Redhead-Misery is A Butterfly, Massive Attack- Heligoland ya da Trentemoller-Into the Great Wide Yonder.

B. N.: Levent Yüksel – Med Cezir, FOALS – Total Life Forever, Blonde Redhead – 23.



STÜDYO VURGUSU

Kariyerinizde aldığın en doğru karar neydi?

N. N.: Kurumsal hayatı bırakıp müzik yapmaya başlamak. Bu kararı verdiğimde çok uzun bir süre sonra ilk kez hayatımı kendim şekillendirebildiğimi hissetmiştim. Ürkütücü ama çok da ferah bir his.

C. O.: Müziği meslek haline getirmek.

İ. C.: Henüz bilemiyorum.

U. K.: Bir stüdyoda çalıştıktan sonra freelancer olmak.

F. K.: Stüdyo çalışmalarına zaman ayırmak.

B. N.: En doğru kararı henüz aldığımı düşünmüyorum.

‘RIHANNA, NEDEN OLMASIN?’

Birlikte çalışmak isteyeceğiniz sanatçı? Neden?

N. N.: Eğer Türkçe bilselerdi Pentatonix'le çalışmak acayip bir şey olurdu! Dinozorlar'ın a capella versiyonu çılgın olurdu herhalde!

İ. C.: Zamanı gelince birlikte öğreniriz bence.

U. K.: Björk’ün sesiyle deneyler yapmak isterim.

F. K.: Rihanna. Neden olmasın?

B. N.: Bu soruya bir yazar adıyla cevap vermek isterim. Kendisi şimdiye kadarki bildiğim en iyi Türk yazar; Murat Menteş. Üreten bir müzisyen ile bir yazarın fazlaca ortak noktası olduğunu düşünüyorum. Aslen ortak paydada yer alan fakat farklı alanlara hitap eden iki sanatçının birlikte çalışmasıyla ortaya hayli etkileyici bir eser çıkacağından eminim.



‘DÜNYA BARIŞINI İSTİYORUM’

Yakın gelecekte olmasını istediğiniz üç şey nedir?

N. N.: Sınırları zorlayan bir sahne deneyimi yaratabilmek. Acayip bir klip çekmek. Bir de yeniden aşık olmak.

C. O.: Dünya barışı.

İ. C.: Dünyayı gezmek, çocuk sahibi olmak ve doğru ekipmanla tek başıma orkestra olabilmek.

F. K.: Yaz olsun, sıcak olsun, denize gidelim.

B. N.: Öncelikle, ülkemizdeki kadınların diledikleri gibi yaşayabilecekleri bir ortamın hızlıca var olmasını diliyorum. Çağımızın vebası olan hızlı tüketim alışkanlığının yakın gelecekte dünyaya çarpacak olan bir göktaşı vesilesiyle son bulmasını diliyorum. Ama hiçbir insan ölmesin istiyorum. Sahnede olmaktan dolayı; evimi özlemeyi, ayaklarıma kara sular inmesini, arkadaşlarıma vakit ayıramamayı, Beşiktaş’ın maçlarını kaçırmayı, yeğenimle facetime yapacak vakit bulamamayı diliyorum.