Altın Ayı adayı filmler açıklandı

71'inci Uluslararası Berlin Film Festivali’nde (Berlinale), Altın Ayı için yarışacak filmler belli oldu. Festivalde bu yıl, 59 ülkeden 166 film izleyiciyle buluşacak.

Pandemi nedeniyle iki aşamada gerçekleştirilecek olan festivalin ilk aşamasında sektör temsilcilerine 1-5 Mart'ta online olarak gösterimler sunulacak.

Galaların ve kırmızı halı töreninin de yer aldığı ikinci aşama ise 9-20 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

71'inci Berlinale'in jürisinde; İran'dan Mohammad Rasoulof, İsrail'den Nadav Lapid, Romanya'dan Adina Pintilie, Macaristan'dan Ildiko Enyedi, İtalya'dan Gianfranco Rosi ve Bosna Hersek'ten Jasmila Zbanic isimli yönetmenler yer alacak.

Altın Ayı adayı filmler şöyle:

* Albatros (Xavier Beauvois / Fransa)

* Babardeala cu buclucsau porno balamuc (Radu Jude / Romanya, Lüksemburg, Hırvatistan, Çekya)

* Fabian oder Der Gang vor die Hunde (Dominik Graf, Almanya)

* Ghasideyeh gave sefid (Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam / İran, Fransa)

* Guzen to sozo (Ryusuke Hamaguchi, Japonya)

* Herr Bachmann und seine Klasse (Maria Speth, Almanya)

* Ich bin dein Mensch (Maria Schrader, Almanya)

* Inteurodeoksyeon (Hong Sang-soo, Güney Kore)

* Memory Box (Joana Hadjithomas, Khalil Joreige / Fransa, Lübnan, Kanada, Katar)

* Nebenan (Daniel Brühl, Almanya)

* Petite Maman (Céline Sciamma, Fransa)

* Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt? (Alexandre Koberidze / Almanya, Gürcistan)

* Rengeteg-mindenhol látlak (Bence Fliegauf, Macaristan)

* Természetes fény (Dénes Nagy / Macaristan, Letonya, Fransa, Almanya)

* Una Película de Policías (Alonso Ruizpalacios, Meksika)