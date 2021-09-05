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Altın Güvercin 24. kez kanatlanacak

İlki 1986’da yapılan ve günümüze kadar gelen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda bir kez daha büyük heyecan yaşanacak. Final gecesinde sahne alacak Nükhet Duru’ya da Onur Ödülü takdim edilecek.

Latif SANSÜR
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Altın Güvercin 24. kez kanatlanacak

BU yıl 24.'sü düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 12 Eylül Perşembe günü yapılacak finali için geri sayıma geçildi. Kuşadası AVM Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu'nda  gerçekleştirilecek final gecesi öncesinde 6 Eylül'de Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda gala düzenlenecek.

9-10-11 Eylül tarihlerinde ise Okan Bayülgen'in seslendirdiği Altın Güvercin Belgeseli Kervansaray'da ilk kez seyirci ile buluşacak.

Suavi Andaç

10 FİNALİST YARIŞACAK

11 Eylül'de ayrıca Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da Zeynep Bastık konseri düzenlenecek. 24. Altın Güvercin Beste Yarışması, 12 Eylül'de Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru'nun sahne alacağı büyük final gecesi ile son bulacak. Sunuculuğunu Okan Bayülgen'in yapacağı gecede, 10 finalist büyük jüri önünde performans sergileyecek. Onur Ödülü ise sevilen sanatçı Nükhet Duru'ya takdim edilecek.

BİRİNCİ OLAN SANATÇI VE BESTELER

YIL               SANATÇI                                                             BESTE

1986            Fatih Erkoç                                      Yol Verin A Dostlar

1987            Aşkın Nur Yengi-Harun Kolçak                          Yeniden

1989            Fatih Erkoç                                                   Sen ve Ben

1990            Cem Karaca                                               Kahya Yahya

1991            Eda-Metin Özülkü                                    Sen Daha Dur

1992            Asya                                         Haykır Sevda Dağlarına

1993            Bora Ayanoğlu                                  Canım Seni İstiyor

1994            İ.Çeliköz-B.Kut-F.A.Yarkın-S.Gürel-

H.Peker-E.Saatçi                                  Biz hep böyleyiz

1995            Mert Ekren                                              Aşkımı Çaldın

1996            Burak Uçkun                                                 Son Sevda

1997            Suavi Andaç                                                        De Lan

1998            Şebnem Özsaran                    Bu Aşk İlle De Yaşanacak

1999            Tayfun Duygulu                            Yüreğime Taş Bastım

2000            Işın Karaca                                          Bir Yudum Sevda

2002            Özlem Ulusoy                                Ömrüm Eski Takvim

2003            Burak Uçkun                                                      Karayel

2004            Hürriyet Narin                                             Denizin Kızı

2010            Cem Doğangil                                                         Dön

2011            Hale Özbaş                                          Mucizeler Diyarı

2012            Nilgün Yavaşoğlu                                     Siyah Gelinlik

2013            Neslihan Demirtaş                                 Seninle Sevdim

2019           Gökçe Özgül                            Sen Bana Canlı Lazımsın

2019           Deniz Özçelik                     Kokun Şehir Değiştirdiğinde

Aşkın Nur Yengi-Harun Kolçak

Altın Güvercin Onur Ödülleri

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun yaşamını yitirdiği 1999 yılından itibaren Onur Ödülleri verilmeye başlandı. O tarihten bu yana Onur Ödülü verilen sanatçılar şu isimlerden oluştu:

Sezen Aksu (1999), Atilla Özdemiroğlu (2000), Kayahan (2002), Athena (2003), Mazhar-Fuat-Özkan (2004), Zülfü Livaneli (2010), Modern Folk Üçlüsü (2011), Moğollar (2012), Kenan Doğulu (2013) ve Alpay (2019).

 