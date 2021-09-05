Altın Güvercin 24. kez kanatlanacak
İlki 1986’da yapılan ve günümüze kadar gelen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda bir kez daha büyük heyecan yaşanacak. Final gecesinde sahne alacak Nükhet Duru’ya da Onur Ödülü takdim edilecek.
BU yıl 24.'sü düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 12 Eylül Perşembe günü yapılacak finali için geri sayıma geçildi. Kuşadası AVM Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek final gecesi öncesinde 6 Eylül'de Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda gala düzenlenecek.
9-10-11 Eylül tarihlerinde ise Okan Bayülgen'in seslendirdiği Altın Güvercin Belgeseli Kervansaray'da ilk kez seyirci ile buluşacak.
10 FİNALİST YARIŞACAK
11 Eylül'de ayrıca Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da Zeynep Bastık konseri düzenlenecek. 24. Altın Güvercin Beste Yarışması, 12 Eylül'de Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru'nun sahne alacağı büyük final gecesi ile son bulacak. Sunuculuğunu Okan Bayülgen'in yapacağı gecede, 10 finalist büyük jüri önünde performans sergileyecek. Onur Ödülü ise sevilen sanatçı Nükhet Duru'ya takdim edilecek.
BİRİNCİ OLAN SANATÇI VE BESTELER
YIL SANATÇI BESTE
1986 Fatih Erkoç Yol Verin A Dostlar
1987 Aşkın Nur Yengi-Harun Kolçak Yeniden
1989 Fatih Erkoç Sen ve Ben
1990 Cem Karaca Kahya Yahya
1991 Eda-Metin Özülkü Sen Daha Dur
1992 Asya Haykır Sevda Dağlarına
1993 Bora Ayanoğlu Canım Seni İstiyor
1994 İ.Çeliköz-B.Kut-F.A.Yarkın-S.Gürel-
H.Peker-E.Saatçi Biz hep böyleyiz
1995 Mert Ekren Aşkımı Çaldın
1996 Burak Uçkun Son Sevda
1997 Suavi Andaç De Lan
1998 Şebnem Özsaran Bu Aşk İlle De Yaşanacak
1999 Tayfun Duygulu Yüreğime Taş Bastım
2000 Işın Karaca Bir Yudum Sevda
2002 Özlem Ulusoy Ömrüm Eski Takvim
2003 Burak Uçkun Karayel
2004 Hürriyet Narin Denizin Kızı
2010 Cem Doğangil Dön
2011 Hale Özbaş Mucizeler Diyarı
2012 Nilgün Yavaşoğlu Siyah Gelinlik
2013 Neslihan Demirtaş Seninle Sevdim
2019 Gökçe Özgül Sen Bana Canlı Lazımsın
2019 Deniz Özçelik Kokun Şehir Değiştirdiğinde
Altın Güvercin Onur Ödülleri
Ünlü sanatçı Barış Manço'nun yaşamını yitirdiği 1999 yılından itibaren Onur Ödülleri verilmeye başlandı. O tarihten bu yana Onur Ödülü verilen sanatçılar şu isimlerden oluştu:
Sezen Aksu (1999), Atilla Özdemiroğlu (2000), Kayahan (2002), Athena (2003), Mazhar-Fuat-Özkan (2004), Zülfü Livaneli (2010), Modern Folk Üçlüsü (2011), Moğollar (2012), Kenan Doğulu (2013) ve Alpay (2019).