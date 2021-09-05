Altın Güvercin 24. kez kanatlanacak

İlki 1986’da yapılan ve günümüze kadar gelen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda bir kez daha büyük heyecan yaşanacak. Final gecesinde sahne alacak Nükhet Duru’ya da Onur Ödülü takdim edilecek.

Latif SANSÜR

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BU yıl 24.'sü düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 12 Eylül Perşembe günü yapılacak finali için geri sayıma geçildi. Kuşadası AVM Altın Güvercin Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek final gecesi öncesinde 6 Eylül'de Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda gala düzenlenecek.

9-10-11 Eylül tarihlerinde ise Okan Bayülgen'in seslendirdiği Altın Güvercin Belgeseli Kervansaray'da ilk kez seyirci ile buluşacak.

10 FİNALİST YARIŞACAK

11 Eylül'de ayrıca Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da Zeynep Bastık konseri düzenlenecek. 24. Altın Güvercin Beste Yarışması, 12 Eylül'de Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru'nun sahne alacağı büyük final gecesi ile son bulacak. Sunuculuğunu Okan Bayülgen'in yapacağı gecede, 10 finalist büyük jüri önünde performans sergileyecek. Onur Ödülü ise sevilen sanatçı Nükhet Duru'ya takdim edilecek.

BİRİNCİ OLAN SANATÇI VE BESTELER

YIL SANATÇI BESTE

1986 Fatih Erkoç Yol Verin A Dostlar

1987 Aşkın Nur Yengi-Harun Kolçak Yeniden

1989 Fatih Erkoç Sen ve Ben

1990 Cem Karaca Kahya Yahya

1991 Eda-Metin Özülkü Sen Daha Dur

1992 Asya Haykır Sevda Dağlarına

1993 Bora Ayanoğlu Canım Seni İstiyor

1994 İ.Çeliköz-B.Kut-F.A.Yarkın-S.Gürel-

H.Peker-E.Saatçi Biz hep böyleyiz

1995 Mert Ekren Aşkımı Çaldın

1996 Burak Uçkun Son Sevda

1997 Suavi Andaç De Lan

1998 Şebnem Özsaran Bu Aşk İlle De Yaşanacak

1999 Tayfun Duygulu Yüreğime Taş Bastım

2000 Işın Karaca Bir Yudum Sevda

2002 Özlem Ulusoy Ömrüm Eski Takvim

2003 Burak Uçkun Karayel

2004 Hürriyet Narin Denizin Kızı

2010 Cem Doğangil Dön

2011 Hale Özbaş Mucizeler Diyarı

2012 Nilgün Yavaşoğlu Siyah Gelinlik

2013 Neslihan Demirtaş Seninle Sevdim

2019 Gökçe Özgül Sen Bana Canlı Lazımsın

2019 Deniz Özçelik Kokun Şehir Değiştirdiğinde

Altın Güvercin Onur Ödülleri

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun yaşamını yitirdiği 1999 yılından itibaren Onur Ödülleri verilmeye başlandı. O tarihten bu yana Onur Ödülü verilen sanatçılar şu isimlerden oluştu:

Sezen Aksu (1999), Atilla Özdemiroğlu (2000), Kayahan (2002), Athena (2003), Mazhar-Fuat-Özkan (2004), Zülfü Livaneli (2010), Modern Folk Üçlüsü (2011), Moğollar (2012), Kenan Doğulu (2013) ve Alpay (2019).