Altın Güvercin sahibini buldu

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 6 yıl aranın ardından yeniden kanatlanan 22. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda birinciliği 25 yaşındaki Gökçe Özgül, "Sen Bana Canlı Lazımsın" isimli eseri ile kazandı. Yarışma kapsamında gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü, duayen şarkıcı Alpay’a verildi.

Daha önceden seçilen 10 bestenin Turhan Yükseler orkestrası eşliğinde sahne aldığı büyük finalde, Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası'ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten'in oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren eserler belirlendi. Jüri 10 eser arasından birinciliğe Gökçe Özgül’ün “Sen Bana Canlı Lazımsın” şarkısını layık gördü.

50 bin liralık para ödülünün de sahibi olan besteci Gökçe Özgül, “Çok mutluyum. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Yaşadığım çok güzel bir duygu” dedi. Bu arada, Yarışmada ikinciliği, gümüş güvercini ve 30 bin lira para ödülünü Prova isimli eseriyle Selehattin Erhan ödüllerini CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız'dan, üçüncülüğü, bronz güvercini ve 20 bin lira para “Korkarım” isimli eseriyle kazanan besteci K. Gökhan Varol'da ödüllerini organizatör Ahmet San'dan aldı.

İHA