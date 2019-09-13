Altın Güvercin şampiyonundan ilk röportaj: ‘Hayal kurun, ulaşınca çok zevkli oluyor’

Yıllar sonra yeniden kanatlanan Altın Güvercin Beste Yarışması’nı R&B sanatçısı Gökçe Özgül kazandı. Söz ve bestesi kendisine ait "Sen Bana Canlı Lazımsın" adlı şarkısının yorumculuğunu da yapan Gökçe Özgül, ilk röportajını sozcu.com.tr’ye verdi. Birinci olmayı beklediğini söyleyen Özgül, dinleyicilerin şarkısı ile kurduğu ilişkiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Hayal kurun, ulaşınca çok zevkli oluyor" dedi.

Birinciliği bekliyor muydun?

Birinciliği bekliyordum, şarkıları çok severek söylüyorum. Birinci olursam ne konuşma yapacağımı hiç düşünmedim. Orada kalakaldım. Ona çalışmam lazım. En güzel ikinci şey, yarıştığım rakiplerin ben birinci seçilince kendileri kazanmış gibi havaya sıçramasıydı. Bundan güzeli yoktu.

Halkın tepkisi nasıldı?

Önce bir çığlık koptu ama o ben miyim diye emin olamadılar. Ben çıkınca anladılar. Ben sahneye çıkınca büyük alkış koptu. 60-70 yaşında teyzelere şarkının geçmesi beni çok mutlu etti. Onların orta yaş olduğunu düşünüyorum. Bir kadın, “Ben 60 yaşındayım, beni senin şarkın dans ettirdi” dedi. Fotoğraf çekilmeye gelenlerin yüzde 30’u küçüktü. Bir şey bulmuşlar.



Altın Güvercin hakkında ne düşünüyorsun? Bu ödülü daha önce de alan nice isimler var…

Daha önce bu ödülü alanları yarışmaya katıldıktan sonra okudum. Sadece Fatih Erkoç’u biliyordum. Işın Karaca, Harun Kolçak, Cem Karaca, Füsun Önal gibi isimler var. Kendimden geçtim. Onların ödül aldığı yarışmada birinci olmak tarif edilemez.

Tarzını biraz tanımlar mısın?

R&B ve hiphop arası. Rap müzik dinleyerek büyüdüm. Rap müzik söz yazarlığı yaptım. Her türlü müzikte söz yazarlığı yaptım aslında. Hiphop diyebilirim.



Söz-müzik açısından kendini tanıtır mısın?

Ben kendimi bildim bileli besteci olmak istiyordum. Ali Rıza Binboğa bana, “Sen Altın Güvercin’i aldın, artık bestecisin” dedi. Çok sayıda beste yapıyorum. İlk kez halk önüne çıktığımda ne olacağını merak ediyordum. Ben kendimi besteci olarak hissediyordum, artık insanlar da beni öyle görüyor. Çok güzel bir his.

Bir müzik grubunun da üyesisin. O gruptan bahseder misin?

Onların yeri bambaşka. MasGe diye bir grubumuz var. Türkiye’de olmayan bir oluşum. Çok güçlü 4 ayrı ses ve stil. O yüzden beraber ne yapsak, çok fazla insana ulaşıyor. Besteciliğimle hep devam etmek istiyorum. Ozan Doğulu, bana “Senin şarkılarını sen söylemelisin” demişti. Ben başka şarkıcılara da beste vermek istiyorum. İlhan Şeşen de, apayrı bir tarzım olduğunu söyledi. “Sen kendini bulmuşsun” dedi.



Şampiyon şarkısına klip çekmeyi düşünüyor musun?

Bu konuda çok destek gördüm. Bu şarkının hemen çıkması gerektiğini söylediler. Yardımcı olmak isteyen insanlar da vardı. Düşündüğüm çok cesur bir klip çekmek istiyorum. İyi bir şey yapmak istiyorum sadece.

Son olarak ne söylemek istersin?

Hayal kurun, ulaşınca çok zevkli oluyor.