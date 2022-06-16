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Altın Koza Film Festivali için başvurular başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 05 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Mehmet SERBES
Yayınlanma: 12:11 - 16 Haziran 2022 Güncellenme:
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Altın Koza Film Festivali için başvurular başladı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl;  Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’nin en prestijli festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivali aracılığıyla sinemaya ve sanata desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Festival kapsamında dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak.

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