Altın Koza Film Festivali için geri sayım başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana’nın ve Türkiye’nin en prestijli festivallerinden biri olan Altın Koza Film Festivali aracılığıyla sinemamıza ve sanata desteğimiz artarak devam ediyor” dedi.

Geleneksel yarışma bölümleri olan ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’, ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması’, ‘Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’ ve ‘Adana Kısa Film Yarışması’nın yanı sıra; 28. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler de yer alacak.

Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine 18 Haziran 2021 tarihi itibarıyla festivalin internet sitesinden (www.altinkozaff.org.tr) ulaşılabilecek.