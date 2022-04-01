Altın Koza Film Festivali için tarih belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk sinemasının en prestijli festivallerinden biri olan ve her yıl heyecanla beklenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam beş kategoride yarışacak. Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine festivalin internet sitesinden (www. altinkozaff.org.tr) ulaşılabilecek.

TÜRK SİNEMASINA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Altın Koza Film Festivali'nin Türk Sineması'nın gelişimine katkı sağlayan, prestijli ve çok önemli bir kültür-sanat şöleni olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Göreve geldiğimizde festivale ismini geri verdik ve işin başına işin ehillerini getirdik. 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali; gerek Adana'nın tanıtımına, gerek ülkemizde sinema sanatının gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözlerinden hareketle, sanatın farklı dallarına destek vermeye devam edeceğiz. Altın Koza Film Festivali'ni pandemi gibi bir olumsuzluğa rağmen ara vermeden hayata geçiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

FESTİVAL KAPSAMI ZENGİN

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olan 29.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, sinema sempozyumu, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.