Altın Koza heyecanı başlıyor

13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, zengin bir programla bugün sinemaseverlerle buluşuyor. Festival, ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerine neden olan doğa katliamına son vermek, çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olmak adına bu yıl “Doğa” temasıyla gerçekleşecek.

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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında düzenlenen festival, Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayacak. Festival programı; gün boyu devam edecek uzun metraj film gösterimleri, gondolda açık hava film gösterimleri, ‘'Çukurova'dan Beyazperdeye Film Afişleri Sergisi'', Işıl Özgentürk moderatörlüğünde ‘'Kısa Film Atölyesi'' ile devam edecek.

ORHAN KEMAL EMEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ‘'Açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri'' töreninde ‘'Orhan Kemal Ödülleri''ni bu yıl; Türk Sineması'na katkılarından dolayı Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay'a veriyor. Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay'a ödülleri bu akşam gerçekleştirilecek açılış gecesinde verilecek. Tören, sanatçı Birsen Tezer'in konseriyle son bulacak.

SİNEMADA YAŞAR KEMAL

Festival, Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte “Çukurova'dan Dünyaya Açılan Pencere” temasıyla, adı Çukurova ve Toroslar ile özdeşleşmiş hemşerisi Yaşar Kemal'i bu yıl “ Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına” başlığı altında bir dizi etkinlikle anıyor.

Etkinliklerin ilki “Sinemada Yaşar Kemal” olacak. 14 Eylül'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek ‘'Sinemada Yaşar Kemal'' söyleşisi Mazlum Vesek moderatörlüğünde, Nebil Özgentürk'ün ‘'Yaşar Kemal'' belgeseli ile başlayacak. Lale Mansur, Doç. Dr. Aydın Çam, Prof. Dr. Cihan Erdönmez ve Nebil Özgentürk'ün konuşmacı olarak katılacağı söyleşiye, Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Arif Keskiner, Selim İleri online olarak katılacak.

ALTIN KOZA İÇİN YARIŞACAKLAR

Başkanlığını Tilbe Saran'ın yapacağı, oyuncu Güven Kıraç, müzisyen Feridun Düzağaç, yönetmen Kıvanç Sezer, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yazar Seray Şahiner ve sinema yazarı Şenay Aydemir'in jüri koltuğunda oturacağı festivalde Altın Koza için yarışacak filmler ise şunlar; Nisan Dağ'ın “Bir Nefes Daha”, Barış Sarhan'ın “Cemil Şov”, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun “Dermansız”, Erdal Rahmi Hanay'ın “Fuad”, Sinan Sertel'in “İçimdeki Kahraman”, Erkan Tahhuşoğlu'nun “Koridor”, Muhammet Çakıral'ın “Lacivert Gece”, Tufan Taştan'ın “Sen Ben Lenin”, Ahmet Necdet Çupur'un “Yaramaz Çocuklar”, Mehmet Ali Konar'ın “Zin ve Ali'nin Hikayesi.”

‘'GENCO'' BELGESELİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması kategorilerinin yanı sıra; Adana Sinema Mirası ve Sinema Sektörü Çalıştayı, Adana Sinema Tarihi Sergisi, Genco Erkal'ın online, Tilbe Saran'ın konuşmacı olarak katılacağı ‘'Genco'' belgeselinin gösterimi gerçekleştirilecek.

FESTİVALDE NE VAR?

Festivalde ayrıca; Yılmaz Güney'in Endişe filminin özel gösterimi, ödüllü yönetmen İlker Savaşkurt'un AKİS filminin Türkiye'deki ilk gösterimi, Adana Sinema Tarihinin ve Seyir Deneyiminin Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi Çalıştayı, Dünden Bugüne Adana Sinemaları ve Adana'da Sinemaya Gitmek konulu fotoğraf sergisi, Menderes Samancılar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan, Suavi, Nilüfer Akbal, Vedat Yıldırım (Kardeş Türküler),Cahit Berkay, Mazlum Çimen, Nebil Özgentürk'ün konuşmacı olacağı “Anadolu'nun Müzik Kültürleri Hazinesi “Hasan Saltık” söyleşisi ve belgesel gösterimi, Işıl Özgentürk'ün moderatörlüğünde Kısa Film Atölyesi, Ceylan Ertem konseri, Esin Küçüktepepınar'ın moderatörlüğünde Sinemada-Ekranda Kadına Fiziksel ve Psikolojik Yaptırımlar'ın konu alınacağı panel, Altın Koza Kent Forumu, Kıvanç Türkgeldi'nin moderatörlüğünde Dijital Platformlar ve Sinema Paneli, dünya sinemalarından örnekler ve özel gösterim bölümleri de yer alıyor.