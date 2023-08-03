Altın Koza ‘Orhan Kemal Emek Ödülleri’ Belkıs Özener ve Ahmet Soner’in

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Orhan Kemal Emek Ödülleri' bu yıl Türk sinemasına sesiyle büyük emeği geçen Belkıs Özener ile senarist, yazar ve yönetmen Ahmet Soner'e verilecek.

Mehmet SERBES

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18-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 30’uncusu gerçekleştirilecek festivalde ‘Orhan Kemal Emek Ödülleri’ bu yıl Türk sinemasının emektarı iki isme veriliyor, Belkıs Özener ve Ahmet Soner’e…

YEŞİLÇAM ŞARKILARINI GÖNÜLLERE KAZIYAN SANATÇI: BELKIS ÖZENER

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Fatma Girik gibi sinemamızın efsane isimlerinin filmlerdeki gazino sahnelerine sesiyle emek veren Belkıs Özener İzmir’de doğdu. 1952’de Gönül Yazar’ın radyo sınavlarını kazanmasıyla birlikte ablasıyla önce Ankara’ya gitti. Ardından İstanbul’a taşındı. Alâeddin Yavaşça, Zeki Duygulu ve Radife Erten’den dersler aldı. Daha sonra katıldığı ses yarışmasında birinci oldu.

14 yaşındayken Sabite Tur Gülerman’ın alt kadrosunda ilk defa sahneye çıktı. Tepebaşı Gazinosu’nda Perihan Altındağ’ın alt kadrosunda ise ilk yevmiyeli sahnesini yaptı. Belkıs Yazar adıyla bir süre plak ve sahne çalışması yaptı. Evlendikten sonra, Türk Sanat Müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar’ın aksine, çok fazla sahne çalışması yapmadı.

1967 yılında Metin Bükey’in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray’ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirdi. 100’ü Şoray’ın olmak üzere 300’den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi Türk Sineması'nın efsane oyuncularının filmlerinde onların yerine seslendirdi.

GENÇ SİNEMA HAREKETİNİN ÖNCÜLERİNDEN AHMET SONER

Atıf Yılmaz, Lütfü Akad, Vedat Türkali, Yavuz Özkan, Şerif Gören ve 1971’de Yılmaz Güney ile Türk Sineması'nda önemli filmlere imzasını atan Ahmet Soner; ilk kısa filmini 1966'da çekti. “Genç Sinema” hareketinin kurucuları arasında yer aldı. Türk Haberler Ajansı'nda kameraman olarak haber filmleri ve belgeseller çekti. “İstanbul İşgaldedir” adlı film öyküsü Milliyet Sanat Dergisi'nin açtığı yarışmada ödüllendirildi. “Hayatım Roman”, “İş İştir” ve “Çocukların Dünyası” adlarıyla yazdığı senaryolar televizyon dizi filmleri olarak çekilip yayımlandı. “Herhangi bir Kadın”, “Tomruk” ve “Derman” adlı senaryoları Şerif Gören tarafından sinemaya aktarıldı. Yirmiye yakın senaryosu filme çekildi. Edebiyat ve sinema üzerine yazdığı yazılar birçok gazete ve dergide yayımlandı. “Akıntıya Karşı” adlı kitabı 1995'de basıldı. Yılmaz Güney üzerine çektiği Adana-Paris, İsmail Beşikçi üzerine yaptığı 36 Kitap=13 Cezaevi adlı belgesel filmler Türkiye ve Avrupa'nın pek çok kentinde gösterildi. Köy Enstitüleri belgeseli üzerine yıllarca çalıştı ve belgesel 5 bölüm halinde DVD olarak satışa sunuldu. 1998 Ekim ayından Mayıs 2000 tarihine kadar Sine-Sen Genel Sekreteri olarak görev yaptı. “Herkes O'ndan Söz ediyor” adlı kitabının üçüncü baskısı yapıldı. Ahmet Soner, Türkiye Yazarlar Sendikası, Sine-Sen (Disk), Belgesel Sinemacılar Birliği üyesi.

SON BAŞVURU TARİHİ 7 AĞUSTOS

Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2023.