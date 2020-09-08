Altın Koza Yaşam Boyu Onur ve Emek Ödülleri sahipleri belli oldu

Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nur Sürer ve yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz’e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Orhan Oğuz’a verilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek olan 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde verilecek Onur ve Emek Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nur Sürer ve yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz'e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Orhan Oğuz'a verilecek.

Nur Sürer, Rutkay Aziz ve Orhan Oğuz'a verilecek olan Onur ve Emek Ödülleri, festival bitiminde gerçekleşecek Altın Koza Ödül Töreni'nde takdim edilecek.

ÖNLEMLER ALINDI

14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl filmler, pandemi nedeniyle “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” ve “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” olmak üzere sadece iki kategoride yarışacak. Festival için corona virüsüne karşı bütün önlemler alındı.