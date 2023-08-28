Altın Koza’da Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18–24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Belgesel Film Yarışması finalistleri belli oldu.

Mehmet SERBES

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Altın Koza Film Festivali ‘Belgesel Film Yarışması’ finalistleri belirlendi

Altın Koza’da Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu

Mehmet SERBES/ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18–24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Belgesel Film Yarışması finalistleri belli oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18–24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Belgesel Film Yarışması’nda 8 film yarışacak.

Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 59 yapım başvurdu. En İyi Belgesel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü'kategorilerinde yarışacak belgesel filmler, yönetmen ve akademisyen Dr. Musa Ak, yönetmen, yapımcı ve yazar Dr. Nafiseh Laleh, yönetmen, senarist Rena Lusin Bitmez’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

FİNALE KALAN FİLMLER

Ersin Erçin’in yönetmenliğindeki ‘Aladağ ‘Bir Yürek Yangını’, Vahit Sarıtaş’ın yönetmenliğindeki ‘Flaneuse’, Tuba Deniz’in yönetmenliğindeki ‘Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zaman’, Ömer Safa Umar’ın yönetmenliğindeki ‘Heartbeat of Tribal Galaxy’, Berfi Dicle Öğüt’ün yönetmenliğindeki ‘İki Nehir Arasında’, Gökmen Ulu’nun yönetmenliğindeki ‘Komünist Osman’, Kerem Soyyılmaz’ın yönetmenliğindeki ‘Rodakis’i Ararken’ ve İsmet Arasan’ın yönetmenliğindeki ‘Balkanların Türkçe Hafızası’ filmleri Adana’da seyirci karşısına çıkarak yarışma heyecanı yaşayacak.

En İyi Belgesel Ödülünün 100 bin lira olduğu festivalde tüm yarışma kategorilerinde toplam 1 milyon 285 bin lira ödül dağıtılacak.