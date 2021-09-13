Altın Koza’da heyecanlı açılış

28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde Orhan Kemal Emek Ödülleri, Sinema Yazarı Sevin Okyay ile Görüntü Yönetmeni Ertunç Şenkaya verildi. Töreninin ardından ünlü sanatçı Birsen Tezer, konser verdi.

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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28’inci kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yönetim kurulunun Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Festival kapsamında gün içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, akşam saatlerinde, bir otelde, Açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni düzenlendi. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, tanınmış oyuncular ve davetliler katıldı.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, törende yaptığı konuşmada, Adana topraklarına ve sinemacı meslektaşlarına borçları olan hizmet şiarını uygulamak için burada olduklarını söyledi.

Festivalin Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk ise “Onurla, dört nala geldim çünkü çocukluğumun festivali. 15- 16 yaşlarından itibaren tüm kortejlere giden, film kuyruklarına giren biri olarak çok mutluyum. Burası Yaşar Kemallerin, Orhan Kemallerin, Yılmaz Güneylerin ve pek çok sinemacının kenti. O heyecanla geldik” diye konuştu.

FESTİVALİN TEMASI ‘DOĞA’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Yılmaz Güney, Yaşar Kemal ve Orhan Kemal’i anarak sözlerine başladı. Başkan Karalar, şu ifadeleri kullandı:

* Kültür ve sanat barış, aydınlık ve uygarlık demektir. Çağdaş insanlık için vazgeçilmez unsur olan sanatımızın önemini, Cumhuriyetimizin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk defalarca dile getirmiştir.

* Sinema gibi böyle önemli bir sanat dalına Adana’mızın katkısı aşikardır. Ülkemizde çekilen filmlerde konu, mekan ve insan kaynağı ve ev sahipliğiyle adeta muhteşem bir platodur Adana. Bu yıl festivalimizin teması ‘doğa’.

* Ülkemizde ve tüm dünyamızda yaşanan yangın ve sel felaketleri ortada. İnsanlık olarak doğaya haşin davranmanın bedelini ödemeye başladık.

* İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede hepimize önemli görevler düştüğünü naçizane hatırlatmak isterim.

ORHAN KEMAL EMEK ÖDÜLLERİ

Konuşmaların ardından, festival yarışmalarına katılan filmlerin ve Ferhan Şensoy belgeselinin gösterimi yapıldı. Daha sonra Orhan Kemal Emek Ödülleri verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Görüntü Yönetmeni Ertunç Şenkay’ın ödülünü, oyuncular Menderes Samancılar ile Güven Kıraç aldı.

Sinema yazarı Sevin Okyay’a ödülünü Adana Valisi Süleyman Elban verdi. Vali Elban, festivalin, kentin sanat hayatına katkılar sunmasını dilediğini söyledi.

BİRSEN TEZER SAHNE ALDI

Törenin ardından ünlü sanatçı Birsen Tezer, konser vererek davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.

FESTİVALDE NELER VAR?

14 EYLÜL SALI

SAAT: 14.00 ADANA SİNEMA MİRASI VE SİNEMA SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI

Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı- Yazlık Sinema

SAAT: 16.30 SERGİ: ADANA SİNEMA TARİHİ

Yer: Abidin Dino Sanat Parkı

SAAT: 17.30 YAŞAR KEMAL ETKİNLİĞİ

Konuklar: Lale Mansur, Aydın Çam, Cihan Erdönmez, Nebil Özgentürk

Dijital Katılımcılar: Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Arif Keskiner, Selim İleri

SAAT: 11.00 KISA FİLM ATÖLYESİ

Moderatör: Işıl Özgentürk

Yer: Seyhan Oteli

SAAT: 20.00 BELGESEL GÖSTERİMİ: GENCO

Konuşmacı: Tilbe Saran

Dijital Katılımcı: Genco Erkal

Yer: Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu

15 EYLÜL ÇARŞAMBA

SAAT: 11.00 KISA FİLM ATÖLYESİ

Moderatör: Işıl Özgentürk

Yer: Seyhan Oteli

SAAT: 14.00 ADANA SİNEMA TARİHİNİN VE SEYİR DENEYİMİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı- Yazlık Sinema

SAAT: 17.00 SERGİ:DÜNDEN BUGÜNE ADANA SİNEMALARI VE ADANADA SİNEMAYA GİTMEK KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ

Yer: 75. Yıl Sanat Galerisi

SAAT: 18.00-20.00 HASAN SALTIK SÖYLEŞİSİ ANADOLUNUN MÜZİK KÜLTÜRLERİ HAZİNESİ ‘HASAN SALTIK’

Moderatör: Menderes Samancılar

Konuklar: Suavi, Nilifer Akbal, Vedat Yıldırım, Nebil Özgentürk, Mazlum Çimen, Cengiz Özkan

Yer: Merkez Park Amfi Tiyatro

SAAT: 21.00 FESTİVAL KONSERİ CEYLAN ERTEM VE SENFONİK FESTİVAL ORKESTRASI

Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro