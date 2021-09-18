Altın Koza’da Onur Ödülleri Şerif Sezer, Haluk Bilginer ve Yavuz Turgul’a verildi

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri oyuncular Şerif Sezer, Haluk Bilginer ve yönetmen Yavuz Turgul'a verildi.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, “Nasıl ki Altın Koza Türkiye sinemasına, Türkiye sinema endüstrisine olağanüstü büyük katkılar koyuyorsa bunda siz değerli sanatçıların Adana'ya gelmenizin, Adana’yı şereflendirmenizin büyük rolü var. Altın Koza deyince elbette film festivali akla gelir, sinema deyince de Adana akla gelir. Bu kadar güzel, bu kadar değerli sanatçı yetiştiren, bu kadar güzel bir kentin bir evladı olmaktan ben iftihar duyuyorum, mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum” dedi.

Ardından oyuncu Şerif Sezer’e Onur Ödülü’nü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney takdim etti. Şerif Sezer duygularını “Çok şanslı bir oyuncuyum. Çok az filmde oynadım ama oynadığım tüm filmler çok iyiydi. Yönetmenlerime, yapımcılarıma, bana bu rolleri veren herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca kaybettiğimiz festival direktörü Kadir Beycioğlu’nu anmak istiyorum. Altın Koza benim için biraz da Kadir Beycioğlu demekti” diyerek dile getirdi.

Ödülünü, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hale Soygazi’nin elinden alan Haluk Bilginer, “Yasaklara, sansüre, engellenmeye, olanaksızlıklara rağmen ülkemizin sanatçıları bu engelleri aşarak, bu duvarları yıkarak dünya çapında ödül alan işler yapmayı becermiştir. Adana Altın Koza Festivali de 1969'dan beri engellere karşı direnerek, bugünlere gelebilmiş prestijli bir festival olmayı başarmıştır. Başta Zeydan Karalar’ın katkıları, destekçileri, gönüllüleri… Onlara şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu onuru Yavuz Turgul ve Şerif Sezer ile paylaşıyor olmak benim için büyük bir onur. Eğri zamanlarda dik duranlara selam olsun” ifadelerini kullandı.

Törene rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Yönetmen Yavuz Turgul'un ödülünü ise kızı Nisan Turgul, Ali Haydar Bozkurt ve Eşber Yağmurdereli'nin elinden aldı.

Törenin ardından Ferhat Livaneli’nin verdiği konserle sona erdi. (İHA)



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