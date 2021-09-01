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Adana Altın Koza Film Festivali’nin jürisi belirlendi

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13-19 Eylül'de düzenlenecek. Festivalin jüri üyeleri belli oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:27 - 01 Eylül 2021 Güncellenme:
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Adana Altın Koza Film Festivali’nin jürisi belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında, 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl yarışacak filmleri; oyuncu Tilbe Saran’ın jüri başkanlığında, oyuncu Güven Kıraç, müzisyen Feridun Düzağaç, yönetmen Kıvanç Sezer, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yazar Seray Şahiner ve sinema yazarı Şenay Aydemir’den oluşan jüri değerlendirecek.

Festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışma kategorilerinin yanı sıra dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.

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