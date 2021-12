Altın Küre adayları belli oldu

Bu yıl 79. defa verilecek Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. 9 Ocak 2022'de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından seçilen 2021 yılının en iyileri ödüllerini alacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Film endüstrisi için son derece prestijli olan ödül töreni, Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944’ten beri veriliyor. Bu yıl da 79. defa verilecek ödüller için adaylar belli oldu.

Bir süredir tartışmalar içinde yer alan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Rapçi Snoop Dogg’un adayları açıkladığı tören 9 Ocak 2022’de gerçekleşecek.

Daha önce Altın Küre’yi yayınlayan NBC de dahil olmak üzere pek çok medya ortağı, Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) içindeki çeşitlilik sorunları nedeniyle bu yıl törene katılmamayı seçti. HFPA, Ekim ayında en çeşitli yeni üye sınıfını duyurdu ve bir yayın evi olsun veya olmasın ya da 9 Ocak’taki etkinliğe katılan adaylar olsun ya da olmasın gösteriye devam edeceğini duyurmuştu.

Aday gösterilen isimler ve yapımlar ise şu şekilde:

Sinema kategorisinde;

En İyi film (Komedi / Müzikal)

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick … Boom!

West Side Story

En İyi Film (Dram)

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

En İyi Film (Yabancı Dilde)

Compartment No. 6

Drive My Car

The Hand of God

A Hero

Parallel Mothers

En İyi Senaryo (Sinema Filmi)

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – The Power of the Dog

Adam McKay – Don’t Look Up

Aaron Sorkin – Being the Ricardos

Erkek Oyuncu (Drama)

Mahershala Ali – Swan Song

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Kadın Oyuncu (Drama)

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Lady Gaga – House of Gucci

Kristen Stewart – Spencer

Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal)

Leonardo DiCaprio – Don't Look Up

Peter Dinklage – Cyrano

Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!

Cooper Hoffman – Licorice Pizza

Anthony Ramos – In the Heights

Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal)





Marion Cotillard – Annette

Alana Haim – Licorice Pizza

Jennifer Lawrence – Don't Look Up

Emma Stone – Cruella

Rachel Zegler – West Side Story

Yardımcı Erkek Oyuncu

Ben Affleck – The Tender Bar

Jamie Dornan – Belfast

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Yardımcı Kadın Oyuncu

Caitríona Balfe – Belfast

Ariana DeBose – West Side Story

Kirsten Dunst – The Power of the Dog

Aunjanue Ellis – King Richard

Ruth Negga – Passing

Televizyon kategorisinde:

DRAMA

Lupin

The Morning Show

Post

Squid Game

Succession

KOMEDİ

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

ERKEK OYUNCU (Drama)

Brian Cox – Succession

Lee Jung-jae – Squid Game

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong- Succession

Omar Sy – Lupin

KADIN OYUNCU (Drama)

Uzo Aduba – In Treatment

Jennifer Aniston – The Morning Show

Christine Baranski – The Good Fight

Elisabeth Moss – The Handmaid's Tale

MJ Rodriguez – Pose

ERKEK OYUNCU (Komedi)

Anthony Anderson – Black-ish

Nicholas Hoult – The Great

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

KADIN OYUNCU (Komedi)

Hannah Einbinder – Hacks

Elle Fanning – The Great

Issa Rae – Insecure

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Jean Smart – Hacks

ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Paul Bettany – WandaVision

Oscar Isaac – Scenes From a Marriage

Michael Keaton – Dopesick

Ewan McGregor – Halston

Tahar Rahim – The Serpent

KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Jessica Chastain – Scenes from a Marriage

Cynthia Erivo – Genius: Aretha

Elizabeth Olsen – WandaVision

Margaret Qualley – Maid

Katte Winslet – Mare of Easttown

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Billy Crudup – The Morning Show

Kieran Culkin – Succession

Mark Duplass – The Morning Show

Brett Goldstein – Ted Lasso

Oh Yeong-su – Squid Game

YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Kaitlyn Dever – Dopesick

Andie MacDowell – Maid

Sarah Snook – Succession

Hannah Waddingham – Ted Lasso

İlginizi Çekebilir 2021'de dizilerin trendi belliydi: Karanlık kapitalizm, kasvetli zenginlikler...

İlginizi Çekebilir Jennifer Lawrence: 'DiCaprio ve Chalamet ile çalışmak cehennem gibiydi'