Altın Küre Ödülleri, sahiplerini buldu

Sinema dünyasının prestijli ödülleri arasında yer alan ve Oscar ödüllerinin de müjdecisi olarak kabul edilen Altın Küre ödülleri, dün gece keyifli bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye saatiyle 03:00’da başlayan töreni ünlü talk show sunucusu Jimmy Fallon sundu. Fallon’un Amerikan seçimlerine yönelik esprileri kahkaha tufanı yarattı.
Trump’a gönderme yapmayı ihmal etmeyen başarılı ve güzel oyuncu Meryl Streep’i tüm salon ayakta alkışladı. Florence rolüyle adaylar arasında da yer alan Streep’e Cecil B. DeMille ödülü takdim edildi.
Gecede yakın zamanda hayata veda eden oyuncu anne-kız Debbie Reynolds – Carrie Fisher da özel bir video ile anıldı. Meryl Streep’te teşekkür konuşmasında Fisher’ı anmadan geçmedi.
İşte 74’üncü Altın Küre’nin kazananları…
EN İYİ FİLM
Ay Işığı (Moonlight)
YABANCI DİLDEKİ EN İYİ FİLM
Damien Chazelle, La La Land
EN İYİ SENARYO
Aşıklar Şehri (La La Land)
EN İYİ ERKEK OYUNCU – KOMEDİ/MÜZİKAL
Ryan Gosling, La La Land
EN İYİ KADIN OYUNCU – KOMEDİ/MÜZİKAL
Emma Stone, La La Land
EN İYİ KOMEDİ / MÜZİKAL
La La Land
EN İYİ ANİMASYON
Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia)
EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
Aşıklar Şehri (La La Land)
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
La La Land, Justin Hurwitz
EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAMA
Casey Affleck, Manchester by the Sea
EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAMA
Isabelle Huppert , Elle
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Viola Davis , Fences