Altın Küre’de adaylar belli oldu

Bu yıl 28 Şubat’ta gerçekleşecek Altın Küre Ödül töreni öncesinde adaylar açıklandı… Sinema ve televizyon sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak adledilen Altın Küre’yi bu yıl komedyenler Tina Fey ve Amy Poehler’in sunması beklenirken, adayların belli olması özellikle kültür-sanat camiasında gündem oldu.

TELEVİZYON

Komedi Dalında En İyi Dizi

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt's Creek

Ted Lasso

TV Dizisinde Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Lily Collins- Emily in Paris

Kaley Cuoco- The Flight Attendant

Elle Fanning- The Great

Jane Levy- Zoey's Extraordinary Playlist

Catherine O'Hara- Schitt's Creek

TV Dizisinde Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Don Cheadle- Black Monday

Nicholas Hoult- The Great

Eugene Levy- Schitt's Creek

Jason Sudekis- Ted Lasso

Ramy Youssef- Ramy

Dram Dalında En iyi Kadın Oyuncu (TV Dizisinde)

Olivia Colman- The Crown

Jodie Comer- Killing Eve

Emma Corrin- The Crown

Laura Linney- Ozark

Sarah Paulsen- Ratched

Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Jason Bateman- Ozark

Josh O'Connor- The Crown

Bob Odenkirk- Better Caul Saul

Matthew Rhys- Perry Mason

Al Pacino- Hunters

Dram Dalında En İyi Dizi

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

TV Filmi ya da Süreli Dizide En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett- Miss America

Daisy Edgar-Jones- Normal People

Shira Haas- Unorthodox

Nicole Kidman- The Undoing

Anya Taylor-Joy- The Queens Gambit

TV Filmi ya da Süreli Dizide En İyi Erkek Oyuncu

Bryan Cranston- Your Honor

Jeff Daniels- The Comey Rule

Hugh Grant- The Undoing

Mark Ruffalo- I Know This Much is True

Ethan Hawke- The Good Lord Bird

En İyi TV Filmi ya da Süreli Dizi

Normal People

The Queen's Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

İlginizi Çekebilir Devler savaşı Türkiye'ye sıçradı: Netflix vs. Amazon Prime

SİNEMA

Komedi ya da Müzikalde En İyi Erkek Oyuncu

Sacha Baron Cohen- Borat Subsequent Moviefilm”

James Corden- The Prom

Lin-Manuel Miranda- Hamilton

Dev Patel- The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg- Palm Springs

Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Chadwick Boseman- Ma Rainey's Black Bottom ,

Riz Ahmed- The Sound of Metal

Anthony Hopkins- The Father

Gary Oldman- Mank

Tahar Rahim- The Mauritanian

Dram Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Frances McDormand- Nomadland

Viola Davis- Ma Rainey's Black Bottom

Vanessa Kirby- Pieces of a Woman

Carey Mulligan- Promising Young Woman

Andra Day- The United States vs. Billie Holiday

Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Maria Bakalova- Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson- Music

Michelle Pfeiffer- French Exit

Rosamund Pike- I Care A Lot

Anya Taylor-Joy- Emma

En İyi Yönetmen

David Fincher- Mank

Regina King- One Night in Miami

Aaron Sorkin- The Trial of the Chicago 7

Chloe Zhao- Nomadland

Emerald Fennell- Promising Young Woman

Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Film

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Dram Dalında En İyi Film

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trail of the Chicago 7