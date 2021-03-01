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Altın Küre’nin yıldız ismi dün gece 2.3 milyon doları taşıdı

Dün gece ABD'de gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'ne damga vuran isimlerden biri de hiç kuşkusuz The Queen's Gambit ile en iyi kadın oyuncu dalında ödülü kazanan Anya Taylor-Joy'du. Genç oyuncu geceye Dior Haute Couture elbise ve 2.3 milyon dolarlık Tiffany elmas ve takılarıyla katılarak göz kamaştırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:46, 01/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Altın Küre’nin yıldız ismi dün gece 2.3 milyon doları taşıdı

Altın Küre Ödülleri, pandemi koşulları altında dün gece San Francisco ve New York’ta eş zamanlı düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Etkinlikte öne çıkan isimlerden biri de bir satranç dahisini canlandırdığı The Queens Gambit ile en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Anya Taylor-Joy oldu.

Genç oyuncu uzaktan katıldığı etkinliğin kamera arkasını sosyal medya hesabından paylaştı.

24 yaşındaki Anya Taylor-Joy, etkinlikten ödülle ayrılırken giydiği elbise ve takılarıyla adeta göz kamaştırdı. Geceye klasik bir Dior elbiseyle katılan Taylor-Joy, değeri yaklaşık 2.3 milyon dolar olan Tiffany & Co. pırlanta ve takılarıyla adeta şov yaptı.

Tiffany & Co.’dan tercih ettiği parçalar ise şu şekilde: 

– 250.000 dolarlık platin ve pırlanta kolye
– 1.9 milyon dolarlık platin ve pırlanta küpeler
– 160.000 dolar değerindeki pırlanta ve platin yüzük.

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Yayınlanma Tarihi:13:41,