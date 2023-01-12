Altın Küre’ye bir darbe de izleyiciden geldi: En düşük reytinglere sahip

Nielsen verilerine göre, NBC'nin yayınladığı 80. Altın Küre Ödülleri'ni yalnızca 6,3 milyon kişi izledi. Bu da şimdiye kadarki en düşük izlenme sayısı olarak dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Son yılların tartışmalı gecelerinden biri haline gelen Altın Küre Ödülleri, izlenme sayılarıyla da düşüş yaşıyor. Çeşitlilik eksikliği nedeniyle sinema ve televizyon dünyasından pek çok ünlü ismin geceye katılmayarak boykot ettiği tören, şimdi de izleyicilerden darbe aldı.

Ödül töreni, geçen yıl NBC tarafından Hollywood Yabancı Basın Derneği (HPFA) ile yaşanan çeşitlilik skandalı nedeniyle boykot edildikten sonra yeniden döndü. Ancak izleyiciler törenden pek de memnun kalmadı. Pek çok kişi şovu sıkıcı olmakla eleştirdi. Hatta bu eleştiriler izlenme sayılarına da yansıdı ve en düşük reytinge sahip tören oldu.

Tören, 2020’de 18,3 milyon kişi tarafından izlenmiş, 2021’de ise sadece 6,9 milyon kişi tarafından izlenmişti. Geçen yılki tören ise çeşitlilik eksikliği ile ilgili tartışmalardan sonra televizyonda yayınlanmadı. Nihayet bu yıl yeniden ekranlara dönen tören, izlenme oranlarıyla hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor.

Bu yıl geceye ev sahipliği yapan 35 yaşındaki komedyen Jerrod Carmichael da organizasyonu eleştirenler arasında yer aldı. Ünlü komedyen, sunucu olarak neden kendisinin seçildiğini açıkladı.

Hollywood ünlülerinden oluşan seyircilere şunları söylerken, etkinliğin ilk siyahi ev sahibi olduğunu vurgulamayı da ihmal etmedi: “Size neden burada olduğumu anlatacağım. Buradayım çünkü siyahım.”

Kendisinden beyaz bir örgütün siyah yüzü olması istendiğinde çayını yudumladığını söyleyen Carmichael, “Nihayetinde beyazların parasını almaya karar verdim. Irkçı bir örgüt olduklarını söylemeyeceğim ama George Floyd ölene kadar tek bir siyahi üyesi olmadığı için geçen yıl yayınlanmadı” diye konuştu.

Altın Küre tarihinde izlenme sayılarının en düşük olduğu bir başka zaman da 2008’de yazarların grev yaptığı dönemdi.