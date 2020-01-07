Altın Küre’ye damga vuran Ricky Gervais’ten açıklama

77. Altın Küre ödül törenini sunan komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, açıklamaları ile gündem olmuştu. Gervais, konuşması ile ilgili gelen yorumlara teşekkür ederek, "Savaşma, şaka yap" dedi.

Ne The Irishman’in hiçbir ödül kazanamaması, ne de başarılı oyuncuların giydiği kıyafetler Ricky Gervais’in konuşması kadar damga vuramadı 77. Altın Küre’ye… Komedyen ve oyuncu Gervais, The Irishman’da rol alan Joe Pesci’ye ‘Bebek Yoda’ diyerek ilk bombayı patlattı.

‘DERS VERECEK POZİSYONDA DEĞİLSİNİZ’

Kimi şakaları aşırı fazla bulunan Gervais’in en dikkat çeken açıklaması ise şöyleydi:

“Çalıştığınız şirketlere bakın: Apple, Amazon, Disney. IŞİD bile online bir platform kursa hemen menajerinizi ararsınız değil mi? Bu yüzden, bu akşam bir ödül kazanırsanız, burayı siyasi bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın, tamam mı? Halka herhangi bir şey hakkında ders verecek bir pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg'den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin.”

‘SAVAŞMA, ŞAKA YAP’

Gervais’in bu açıklamaları dünya çapında yankı buldu. Ünlü ismin Twitter hesabını bu konuşmalarının ardından 300 binden fazla kişi takip etti. Twitter hesabından bir açıklama yapan Gervais, “Altın Küre’deki konuşmam ile ilgili yorumlarınız için teşekkürler. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Bir patlama oldu. Savaşma, şaka yap. Bugün edindiğim 300.000 yeni takipçi hoş geldiniz” dedi.