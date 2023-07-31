Antalya Kültür Sanat Vakfı çalışanlarından tazminat eylemi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin düzenleyicilerinden biri olan Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) çalışanı bir grup, 9 yıl önce tazminatsız işten çıkarıldıklarını belirterek eylem yaptı.

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Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni düzenleyenlerden biri olan AKSAV’ın çalışanları, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde alacaklarını gerekçe göstererek eylem yaptı.

Ellerinde Altın Portakal Film Festivali’nin simgesi olan Venüs heykelcikleri ile gelen bir grup AKSAV üyesi, “Altın Portakal emekçileri 9 yıldır çözüm bekliyor” yazılı döviz açtı. 2014 yılında işten çıkarılan 30 çalışanın tazminat ve haklarını alamadığını öne süren grup üyeleri, işten çıkarılanlar arasında 25 yıldır kesintisiz olarak AKSAV’a emek verenler olduğunu da söyledi.

“MARİFET KIRMIZI HALIDA YÜRÜMEK DEĞİLDİR”

Grup adına açıklama yapan Yüksel Doğan, 9 yıldır verdikleri mücadelenin sonuçsuz kaldığını söyledi. Her defasında AKSAV ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden davanın gerekçe gösterildiğini belirten Doğan, “Vakfın kasası yanlış politikalar nedeniyle tamamen boşaltıldığı için vakıf ödeme yapamıyor. Bizler artık sessizliğimizi bozarak pandoranın kutusunu açıyoruz. Marifet kırmızı halıda yürümek değildir. Marifet kırmızı halıya emek verenler, emeklerinin karşılığını verebilmektir” dedi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

AKSAV çalışanlarının eylemine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vakfın belediyeyle hiçbir organik bağı bulunmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün, geçmiş yıllarda Altın Portakal Film Festivali’nin düzenlenmesine katkı koyan, emek veren Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) emekçilerinin hak arayışlarını dile getirdiği açıklamaları oldu. Çok uzağa gitmeden yakın tarihten örnekler vererek bazı hususları kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.”

“1995 yılında kurulan ve 2014 yılına kadar faaliyet gösteren AKSAV, bu yıllar arasından başarılı bir organizasyon gerçekleştirerek festivale önemli katkılar sunmuştur. 1991 yılında kurulan ANSET ile 46, 47, 48, 49 ve 50’nci Altın Portakal Film Festivali’ni düzenleyen ve bu organizasyonlardan hiçbir alacağı bulunmayan AKSAV, bir önceki yönetim tarafından sahipsiz bırakılmıştır.”

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları bugüne kadar AKSAV’ın doğal başkanıyken 2014 yılından sonra süreç farklı bir şekilde işlemiş ve AKSAV kapanmak zorunda kalmıştır. Vakfın üzerinde de hiçbir mal varlığı yoktur. Maalesef işten çıkarılan emekçilerin özlük hakları ve maaş alacaklarının AKSAV tarafından ödenmesi gerekmektedir.”

“AKSAV tarafından alacağı olduğu iddiasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne karşı açılan dava Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2016/23339 Esas, 2019/12876 Karar No’lu kararıyla belediye lehine bozulmuştur. Yargı nezdinde de AKSAV’ın bugün itibarıyla hiçbir alacağı bulunmamaktadır. AKSAV çalışanlarının avukatı ile görüşülmüş, konu detaylarıyla anlatılmıştır.”

“Vakıf bir tüzel kişilik olduğu için belediyeyle hiçbir organik bağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüm alacak ve borçlar AKSAV’a aittir. AKSAV çalışanlarının hak arayışlarını destekliyor fakat Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir ödemeyi yapabilmesinin yasa ve yönetmeliklere göre mümkün olmadığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.” (DHA)