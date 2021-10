Altın Portakal Ödülleri yarın akşam sahiplerini bulacak

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın akşam Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni ile sona eriyor. Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın sunuculuğunu yapacağı gecede Şevval Sam bir konser verecek. Tören 20.00'da Halk TV ekranından canlı yayınlanacak.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal ve Uluslararası Yarışma filmlerinin gösterimleri dün akşam sona erdi.

Ali Tansu Turhan’ın hayatın mı filmlere, filmlerin mi hayata etki ettiği sorusu üzerine düşündürdüğü filmi ‘Diyalog’, babasının cenazesi için geldiği kasabada işlenen cinayete tanık olan bir adamın başına gelenleri konu alan Tayfun Pirselimoğlu imzalı ‘Kerr’ Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluştu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterilen ‘Bembeyaz’ filminin söyleşisi yönetmen ve senarist Necip Çağhan Özdemir, oyuncular Kubilay Tunçer, Esra Ergün, Kamer Çelenk, yapımcılar Ahmet Berk Özdemir ve Mustafa Karadeniz, ortak yapımcı Uğur Deniz Terzioğlu, genel koordinatör Baran Doğan, cast direktörü Harika Uygur ve sanat yönetmeni Osman Özcan’ın katılımıyla gerçekleşti.

‘Birlikte Öleceğiz’ filminin söyleşisi ise yönetmenler Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu, yapımcı Yamaç Okur, oyuncular Su Kutlu, Özgür Emre Yıldırım, görüntü yönetmeni Cansu Boğuşlu, sanat yönetmeni Billur Turan ve filmin ses tasarım ve ses miksajını yapan Noyan Coşaner ile gerçekleşti.

Manuel Nieto Zas’ın Cannes Film Festivali'nde Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen filmi ‘İşçi ve Patron / The Employer And The Employee’ ve Levan Koguashvili’nin Tribeca Film Festivali’nden En İyi Film, En İyi Senaryo ve başroldeki Levan Tedaishvili’ne En İyi Oyuncu ödülü kazandıran filmi ‘4. Sokaktaki Pansiyon / Brighton 4th’ filmlerinin gösterimi yapıldı.

Didem Şahin kişisel tarihinden yola çıkarak oluşturduğu ve göç olgusuna öznel bir yaklaşım sunduğu ‘Acı ve Tatlı’ gösterimi sonrası “Çok farklı konularda belgeseller yaptım, ama bu konuya yaklaşamamıştım. Çünkü insanın kişisel tarihine bakması çok kolay bir şey değil, kabuk bağlamış yaraları kaldırmak, samimiyetle ortaya koymak için yüzleşmeniz gerekiyor. Biz çok ağladık bu filmi yaparken. Bu film bireysel hafıza üzerinden aslında toplumsal hafızaya bir bakış” ifadelerini kullandı.

Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nın masalsı atmosferinden bugün geldiği hâli gözler önüne serdiği belgeseli ‘Unkapanı: Bitmeyen Masal’gösterimi sonrası yönetmeni Tayfun Belet, “Unkapanı dediğimizde Müslüm Gürses’in, Orhan Gencebay’ın ünlü olduğu zamanlar geliyor akla. Aslında ben mekânın filmini değil mekâna inanan insanların filmini yapmaya çalıştım. Farkındaysanız filmdeki herkes çok mutlu, burada kaybetmiş ya da ünlü olamamış insanların ağlaması yok. Yıllardır oradalar, para kazanmıyorlar ama mekânın sihrine inanmışlar ve orada olmaya devam ediyorlar. Bu çok kıymetliydi benim için” diye konuştu.

FESTİVALDE BUGÜN

Festivalde dün akşam izleyici ile buluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan ‘Diyalog’ filminin söyleşisi yönetmen Ali Tansu Turhan ve film ekibinin katılımıyla saat 11.00’da Balerin Cafe’de gerçekleşti.

Saat 12.00’da ise Tayfun Pirselimoğlu ekibiyle ‘Kerr’ filminin söyleşisi için Balerin Cafe’de oldu.

“GELECEK UMUTLA YEŞERECEK”

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Antalya’ya festival gibi köklü ağaçlarla dolu, her yıl sinemayla büyüyecek bir orman kazandırma amacıyla ‘Altın Portakal Hatıra Ormanı'nı oluşturuyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in önderliğinde “Gelecek Umutla Yeşerecek” diyerek ‘Altın Portakal Hatıra Ormanı’nın ilk fidanları bugün saat 15.00’te festival konuklarının katılımıyla dikilecek.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Audrey Diwan’ın Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan Ödülü ile dönen, 60’lı yılların Fransa’sında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Anne’in mücadelesini anlattığı filmi ‘Kürtaj / Happening’ 19.15’te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Ryûsuke Hamaguchi’nin Hiroşima’daki bir festivale oyun yönetmek üzere gelen, karısını iki yıl önce kaybetmiş bir tiyatro yönetmeni ile onu kentte gezdirmekle görevli şoför bir kadının kurdukları ilişkiyi anlattığı ‘Drive My Car’, Türkiye’de ilk kez 21.45’te Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında gösterilecek.

‘Drive My Car’, bu yıl Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve FIPRESCI ödülleri kazandı.

Senaryolarını yazmak için Ingmar Bergman’ın yaşadığı ve ilham aldığı İsveç adası Fårö’ye gelen bir çifti odağına alan, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan Mia Hansen-Løve’ın son filmi ‘Bergman Adası / Bergman Island’ 19.15’teYıldızların Altında 2 açık hava sinemasında Türkiye’de ilk kez izleyicilerle buluşacak.

Yönetmen Asghar Farhadi’nin yıllar sonra İran’a dönüp Farsça çektiği, Cannes Film Festivali Jüri Büyük Ödülü’nü alan yeni filmi ‘Kahraman / A Hero’ 21.45’te Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında gösterilecek. Farhadi, ödeyemediği bir borç yüzünden hapse girmiş ana karakteri Rahim ile yine insanın kırılganlığına dair sürükleyici ve dokunaklı bir öykü anlatıyor ve ortaya koyduğu ahlâki ikilemle izleyiciyi vicdanıyla baş başa bırakıyor.

ALTIN PORTAKAL SİNEMA OKULU

Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında ise Köken Ergun ve Zeyno Pekünlü’nün kendi çalışmalarından yola çıkarak buluntu filmin video çalışmalarındaki kullanımını Ahmet Gürata moderatörlüğünde tartışacakları ‘Buluntu Film ve Video Çalışmaları’ adlı söyleşi saat 14.00’da festivalin YouTube kanalında yayınlanacak. (İHA)