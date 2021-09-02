Altın Portakal’da belgesel ve kısa film jürileri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda görev yapacak jüri üyeleri belli oldu.

İsmail AKIN

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması filmlerinin yönetmen Didem Pekün, yönetmen-senarist Pelin Esmer ve gazeteci-yazar Pınar Öğünç tarafından, Kısa Metraj Film Yarışması filmlerinin ise yönetmen-oyuncu-senarist Onur Saylak, oyuncu Öykü Karayel ve senarist yapımcı-yönetmen-akademisyen Tunç Şahin’den oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirileceğini belirtti.

ULUSAL BELGESEL JÜRİSİ

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 40.000 TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve 20.000 TL’lik Jüri Özel Ödülü’nün sahiplerini belirleyecek jüriyi, belgeselleri ve video enstalasyonları dünyanın birçok ülkesinde gösterilen ve çeşitli ödüller kazanan, halen Berlin Sanat Üniversitesi’nde araştırmacı olarak yeni projesinin çalışmalarını sürdüren sanatçı Didem Pekün, ilk belgesel filmi Koleksiyoncu’nun ardından Tribeca Film Festivali’nde En İyi Belgesel Yönetmeni Ödülü’ne layık görülen Oyun’a imza atan, 11’e 10 Kala ve Gözetleme Kulesi adlı filmleriyle yurt içi ve yurt dışında pek çok ödül alan, Talinn Black Nights Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görülen İşe Yarar Bir Şey ve galası Saraybosna Film Festivali’nde yapılan belgeseli Kraliçe Lear ile izleyiciyle buluşan, senarist, yönetmen ve yapımcı Pelin Esmer ile Jet Rejisör Çetin İnanç, İnce İş, Asker Doğmayanlar, Pandemi Zayiatı adlı röportajlar, Aksi Gibi ve Beterotu adlı öykü kitapları ile Cotturuk Defterleri adlı çocuk kitabına imza atan, Evbark adlı kısa filmiyle 6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nde kurmaca dalında En İyi Film Ödülü’nü alan, senarist, yönetmen, gazeteci ve yazar Pınar Öğünç oluşturuyor.

KISA METRAJ FİLM JÜRİSİ

Sonbahar, Denizden Gelen, Mavi Dalga ve Rüzgarın Hatıraları filmleriyle beyazperdede, Vatanım Sensin, Çarpışma, Kuzgun, Babil gibi pek çok diziyle televizyon ekranında, Getto, Üç Kuruşluk Opera, Arzu Tramvayı ve Evlat oyunları ile tiyatro sahnesinde izlediğimiz, Şahsiyet dizisi ve ilk uzun metraj filmi Daha ile yönetmen olarak da başarısını kanıtlayan oyuncu Onur Saylak, pek çok ödüle layık görüldüğü Güzel Şeyler Bizim Tarafta, Katil Joe, Terk adlı oyunlarda, Kuzey Güney, Kara Para Aşk, Muhteşem Yüzyıl-Kösem, Kalp Atışı, Bir Başkadır başta olmak üzere pek çok dizide rol alan, beyazperdede Bulantı, Toz, İşe Yarar Bir Şey ve Put Şeylere filmlerinde izlediğimiz oyuncu Öykü Karayel ile 2008 yılından bu yana kısa ve uzun metraj projelerde yapımcı ve yönetmen olarak yer alan, Karışık Kaset ve geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödüllerini kazanan İnsanlar İkiye Ayrılır filmlerinin yönetmen ve senaristi, akademisyen-yapımcı Tunç Şahin’den oluşan jüri üyeleri, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 20.000 TL değerindeki En İyi Film ve 10.000 TL değerindeki Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak filmleri belirleyecek.

FİLMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışmaları’nda yer alacak filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla uygulanacak genelge uyarınca festival filmlerini izleyecek seyircilerin etkinliklere girişte HES kodu üzerinden 2 doz yapılmış aşı kartlarına veya Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre içerisinde olmalarına bakılacak.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.