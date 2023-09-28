Altın Portakal’da kriz tavan yaptı! Bakanlık festivalden çekildi

Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarılan 'Kanun Hükmü' belgeseli tepkiler sonucu yarışmaya geri alındı. Karar sonrası sert bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiklerini açıkladı.

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“Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş'ın mücadelesini” anlatan ‘Kanun Hükmü' adlı belgesel, “filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği” gerekçesiyle festivalden çıkarıldı.

Gelen tepkiler üzerine geri adım atan Altın Portakal Film Festivali Komitesi yönetmen Nejla Demirci’nin “hakkında yargı sürecinin devam etmediğini” belgelenmesi üzere filmi tekrardan yarışmaya aldı.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, festival komitesinin kararına tepki gösterdi ve Altın Portakal Film Festivali’nden çekildiklerini açıkladı:

– Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır.

– Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir.

– Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır.

– Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.

– Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.

– Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz.

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