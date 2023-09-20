Altın Portakal’da ‘Onur Ödülü’ alacak isimler açıklandı

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sanatçılar Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e 'Onur Ödülü', Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye ise 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verilecek.

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Festival Başkanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı oyuncu Demet Akbağ’ın katılımıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında, festivalin detayları paylaşıldı.



Böcek, Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu festivalinin 60’ıncı yaşını kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl sanatçılar Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer’e ‘Yılın Onur Ödülü’ verileceğini belirten Böcek, oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli’nin ise ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ alacaklarını söyledi.

Böcek, festivalin 7-14 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirileceğini belirterek, sanatseverleri festivale davet etti.

DEMET AKBAĞ: ÇOK HEYECANLIYIM

Jüri Başkanı Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali’nin Türkiye’nin en önemli ödül töreni olduğunu belirterek, “Bu festivalin jüri başkanı olmak büyük bir sorumluluk. Bu yıl festivalin 60’ıncı yılı olması nedeniyle çok heyecanlıyım” dedi.

Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer de festivalin programı hakkında bilgi vererek, “10 ulusal uzun metraj, 8 belgesel, 14 kısa metraj filmin yarışacağı festivalde, 1 milyon 945 bin lira ödül verilecek” dedi.

Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ise, festivalin izleyici sayısının geçen yıl 78 bini aştığını belirterek, bu yıl daha da artmasını beklediklerini söyledi.

“KARAR VERDİĞİMİZDE TARTIŞMA BAŞLAMAMIŞTI”

Bu arada Boyacıoğlu, bir gazetecinin ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Farah Zeynep Abdullah’ın sosyal medya hesabından Yılmaz Güney ile ilgili paylaşımını hatırlaması üzerine, “Bu ödülü vermeye karar verdiğimizde bu tartışmalar başlamamıştı” dedi. (AA)

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