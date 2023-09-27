Altın Portakal’da ‘sansür’ krizi devam ediyor: 27 film festivalden çekildi

Belgesel yönetmeni Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' adlı belgeselinin 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmasının ardından başlayan kriz devam ediyor. Jüri üyelerinin film seçkiye geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini açıklamalarının ardından bir tepki de yapımcı ve yönetmenlerden geldi. 27 film Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi.

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Yönetmeni Nejla Demirci’nin Kanun Hükmü belgeseli, Altın Portakal Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarıldı.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile işlerinden atılan iki kişinin mücadelesini anlatan yapımın festivalden çıkarılma gerekçesi olarak belgeselde hayatı anlatılan bir kişinin davasının hala sürdüğü iddiası gösterildi.

Altın Portakal'ın jüri üyeleri, Kanun Hükmü için uygulanan durumun sansür olduğunu belirtmiş, ancak belgeselin tekrar seçkiye alınması durumunda ‘görevlerini yerine getirebileceklerini' belirtti.

Belgeselin seçkiden çıkarılmasına bugün bir tepki de yapımcı ve yönetmenlerden geldi.

Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda yer alan 27 filmin festivalden çekildiği bildirildi.

FESTİVALDEN ÇEKİLEN FİLMLER

Vuslat Saraçoğlu, ‘Bildiğin Gibi Değil'

Selman Nacar, ‘Tereddüt Çizgisi'

Kıvanç Sezer', ‘8×8'

Melisa Önel', ‘Aniden'

Cemil Ağacıkoğlu, ‘Son Hasat'

Mete Gümürhan, ‘Beraber'

Nehir Tuna, ‘Yurt'

Serdal Doğan, ‘Anlatsam Film Olur'

Nick Read ve Ayşe Toprak, ‘Benim Adım Mutlu'

Ömer Gümüşer, ‘Ege Güneşi'

Münir Alper Doğan, ‘Felsefe'

Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan, ‘Mavi Kimlik'

Cenk Kaptan, ‘Sen Kimsin?'

Yiğit Hepsev, ‘Aç Karnına Çıkmayalım'

Ekrem Ayhan Çakay ‘Ben Süpermarket Değilim'

Tuvana Simin Günay, ‘Dank'

Can Merdan Doğan, ‘En Uzun Gece'

Çağıl Bocut, ‘Her Gün Biraz Daha Kolay'

Abdullah Çeper, ‘Kaç Gün Sürecek'

Aziz Alaca ‘Kruvasan'

Sevgi Orta, ‘Küçük Buluntular'

Tilbe Cana İnan, ‘Nasıl Kaybolunur'

Doğan Belge, ‘Nehir'

Yasemin Demirci, ‘Onun Kalesinde'

Resmiye Emir, ‘Sonunda',

Ramazan Kılıç ‘Tarihte Yaşanmamış Olaylar'

Şirin Bahar Demirel, ‘Zarafet ve Şiddet Arasında'

ZEKİ DEMİRKUBUZ: FİLMİ ÇEKTİM, BİLDİRİYE İMZA ATMAK İSTEMEDİM

Yönetmen Zeki Demirkubuz da filmini festivalden çektiğini duyurdu.

Demirkubuz sosyal medya platformu X'te filmini festivalden çeken isimlerden olmadığı iddiasıyla ilgili bir takipçisine yanıt verdi.

Yönetmen, takipçisine “Yarışmadan çekilmeyen başka filmler varken direk bana kitlenmişsin. Ayrıca 15:30 da filmi yarışmadan çekmiş ve festival yönetimine bildirmiştik. Sadece canım bildiriye imza atmak istemedi, mevzu bu. Bana fark etmez ama insan harcamak için bu kadar heyecanlı olmayın. Sevgiler” diye yanıt yazdı.

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