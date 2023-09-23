Altın Portakal’da ‘sansür’ tartışması… Jüriden sert açıklama

Belgesel yönetmeni Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' adlı belgeselinin 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmasının üzerine jüriden açıklama geldi. Ancak söz konusu belgeselin seçkiye geri alınması durumunda görevlerini yerine getirebileceklerini bildiren jüri, "Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Belgesel yönetmeni Nejla Demirci, dün yaptığı açıklama ile ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin Altın 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarıldığını duyurdu. Demirci, festival yönetiminin, belgeseli seçkiden çıkarma gerekçesi olarak belgeseldeki bir karakterinin yargı sürecinde olmasını gösterdiğini belirterek, kararı “belgesel sinemaya bir darbe” olarak niteledi.

Yönetmenin açıklamasının ardından bugün jüri üyeleri belgeselin seçkiye ancak tekrar alınması durumunda görevlerini yerine getirebileceklerini belirtti.

“ŞAŞKIN VE ÜZGÜNÜZ”

Jüri üyelerinin sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı açıklama şu şekilde:

– “60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ve Belgesel Film Yarışması Seçici Kurulu bölümlerinde görevli jüri üyeleri olarak, ülkemizin en köklü film festivalinde Nejla Demirci’nin ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin ani bir kararla yarışma programından çıkarılmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık.

“SANSÜR YAPTIRIMININ NORMALLEŞMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

– Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır süren Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır. Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz.

– Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ndeki görevimizi, ‘Kanun Hükmü’ filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

İMZACILAR

Metinde Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsür, Ali Ağa, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Hakan Bıçakçı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdine ve Ahmet Gürata'nın imzası bulunuyor.

Belgesel, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin'in ihraç sonrası gösterdikleri mücadeleyi anlatıyordu.