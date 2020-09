Altın Portakal’da uluslararası yarışma heyecanı başladı

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye’den senarist ve yönetmen Emin Alper, Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les Arcs Avrupa Film Festivali ve Tribeca Film Festivali’nin Sanat Yönetmeni Frederic Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı, yönetmen ve senarist Sandra Kogut festivalde yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüriyi oluşturuyor.

YILIN EN YENİ FİLMLERİ ANTALYA’DA

Çoğunluğu Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan yılın en yeni yapımları, Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyici karşısına çıkacak. Filistin’den Fransa’ya, Finlandiya’dan İran’a dünyanın dört bir yanından toplam 10 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarındaki 120 bin TL para ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında da Altın Portakal heykelciği için yarışacak.

Emmanuel Courcol’un 1985’te İsveç’te yaşanan gerçek bir olaydan esinlendiği, Cannes Film Festivali’nin bu yılki seçkisinde yer alan, cezaevinde tiyatro atölyesi düzenleyen işsiz oyuncu Etienne ve mahkûmların ‘Godot’yu Beklerken’i sahneye koymalarının dokunaklı hikâyesini anlattığı komedisi ‘En Başarılı Prodüksiyon / The Big Hit’; Hitchcock’un ‘Vertigo’ ve Kieslowski’nin ‘Véronique’in İkili Yaşamı’ filmlerinin izinden giden Macar yönetmen Lili Horvát’ın, aşk ve delilik arasındaki ince sınırı mercek altına aldığı ‘Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık / Preparations to be Together for an Unknown Period of Time’; Pamela Tola’nın kardeşleriyle çıktığı yolculukta gençliğini ve yaşadıklarını yeniden gözden geçiren, evlilik uğruna nelerden vazgeçtiğinin farkına varan 75 yaşındaki bir kadını konu edinen komedisi ‘Çelik Kızlar / Ladies of Steel’; Massoud Bakhshi’nin medya ve özel hayat ilişkisini ele alırken, İran toplumunda kadının konumu ve adaleti sorguladığı, Sundance Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü alan filmi ‘En Uzun Gece / Yalda, a Night for Forgiveness’, yarışmanın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.