Altın Portakal’da yarışacak belgesel ve kısa filmler belli oldu
60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Film ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak yapımlar belli oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’na 56 başvuru arasından 8 film, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na ise 164 başvuru arasından 14 film seçildi.
Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak filmler şöyle:
Serdal Doğan-Anlatsam Film Olur
Nick Read-Ayşe Toprak-Benim Adım Mutlu
İpek Kent-Efe Öztezdoğan-Eclipse
Ömer Gümüşer-Ege Güneşi
Münir Alper Doğan-Felsefe
Nejla Demirci-Kanun Hükmü
Burcu Melekoğlu-Vuslat Karan-Mavi Kimlik
Cenk Kaptan-Sen Kimsin?
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yarışacak filmler şöyle:
Yiğit Hepsev-Aç Karnına Çıkmayalım
Ekrem Ayhan Çakay-Ben Süpermarket Değilim
Tuvana Simin Günay-Dank
Can Merdan Doğan-En Uzun Gece
Çağıl Bocut-Her Gün Biraz Daha Kolay
Abdullah Çeper-Kaç Gün Sürecek
Aziz Alaca-Kruvasan
Sevgi Ortaç-Küçük Buluntular
Tilbe Cana İnan-Nasıl Kaybolunur
Doğan Belge-Nehir
Yasemin Demirci-Onun Kalesinde
Resmiye Emir-Sonunda
Ramazan Kılıç-Tarihte Yaşanmamış Olaylar
Şirin Bahar Demirel-Zarafet ve Şiddet Arasında
Yarışmada dereceye giren filmlere 60 bin TL (En İyi Belgesel Film), 30 bin TL (Jüri Özel Ödülü), 30 bin TL (En İyi Kısa Metraj Film) ve 20 bin TL (Jüri Özel Ödülü) ödülü verilecek.
Ödül töreni, 14 Ekim akşamı düzenlenecek. (DHA)