Altın Portakal’dan çıkarılan belgeselin görüntü yönetmeni hayatını kaybetti

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmasıyla sansür tartışmasının başladığı ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin görüntü yönetmeni İlker Berke hayatını kaybetti.

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‘Kanun Hükmü' belgeselinin yönetmeni Nejla Demirci, 55 yaşındaki İlker Berke'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Demirci, sosyal medya platformu X'te şu mesajı paylaştı:

“Kanun Hükmü belgesel ekibinden görüntü yönetmeni sevgili dostum güzel insan İlker Berke'yi kaybettik. Oysa daha dünden cevapsız çağrısı var . O telefona bakamadım… O telefona geri dönemedim.”

ALTIN PORTAKAL’DAKİ KRİZ

Kanun Hükmü belgeseli, Altın Portakal Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Kanun hükmünde kararname (KHK) ile işlerinden atılan iki kişinin mücadelesini anlatan yapımın festivalden çıkarılma gerekçesi olarak belgeselde hayatı anlatılan bir kişinin davasının hala sürdüğü iddiası gösterilmişti. Altın Portakal’ın jüri üyeleri, Kanun Hükmü için uygulanan durumun sansür olduğunu belirtmiş, ancak belgeselin tekrar seçkiye alınması durumunda ‘görevlerini yerine getirebileceklerini’ belirtmişti.

İLKER BERKE KİMDİR?

1968 doğumlu İlker Berke, Hacettepe Üniversitesi'nde İktisat okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başladı. 150'den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalıştı.

Çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klibin, kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yaptı. Ahmet Uluçay'ı anlatan “Tepecik Hayal Okulu” belgeselinin de yapımcılığını üstlendi.

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