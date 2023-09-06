Altın Portakal’ın Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yer alacak filmler açıklandı

7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 film belli oldu.

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14 kategoride ‘Altın Portakal’ ödüllerinin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 43 filmle başvuru yapıldı.

Kıvanç Sezer’in yönettiği ‘8×8’, Melisa Önel yönetmenliğindeki ‘Aniden’, yönetmenliği Mete Gümürhan’a ait ‘Beraber’, Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği ‘Bildiğin Gibi Değil’, Zeki Demirkubuz’un yönettiği ‘Hayat’, İsmail Güneş yönetmenliğindeki ‘Kurban’, Cemil Ağacıkoğlu’nun yönettiği ‘Son Hasat’, Selman Nacar’ın yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi’, Nehir Tuna’nın yönettiği ‘Yurt’ ve Miraç Atabey’in yönettiği ‘Zamanımızın Bir Kahramanı’ adlı filmlere emek verenler, bu yıl Altın Portakal ödülleri için heyecan yaşayacak.

Demet Akbağ’ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 945 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek.

Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibini belirleyecek.

Ödüller 14 Ekim’de sahiplerini bulacak.

60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor. (DHA)

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