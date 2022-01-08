Altınoluk’ta Roma dönemine ait mezarlar bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen inşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait M.Ö. 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci yüzyıllara ait pitos, lahit, kiremit ile kremasyon mezarları bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altınoluk Mahallesi Antandros Caddesi’ndeki boş bir arsada yazlık ev yapılması için temel kazı çalışması başlatıldı. Alanda çalışan iş makinesi operatörü, eski kalıntıları görünce duruma Edremit Belediyesi zabıta ekibine bildirdi.

İnşaat alanına giden Balıkesir Müze Müdürü Aytekin Yılmaz ve arkeologlardan oluşan heyet, bölgede incelemelerde bulundu.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Antandros Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat gözetiminde inşaat sahasında kazı çalışmaları başlatıldı.

Prof. Dr. Polat, alanda Roma dönemine ait M.Ö. 3., 4. ve 5. yüzyıllara ait pitos, lahit, kiremit ile kremasyon mezarlarının bulunduğunu belirterek, şunlar söyledi:

* Kazı çalışmaları genelde iki farklı alanda devam ediyor. Bunlardan bir tanesi yerleşim alanı, bir yer de nekropolis. Nekropolis, Antandros’un antik yerleşim alanının batısında yer alıyor ve denize paralel olarak uzanıyor.

* Bugüne kadar nekropolis çalışmalarında 549 tane mezar açığa çıkardık ve bugünkü Melis Sitesi’nin sonuna kadar devam ettiğine ilişkin elimizde veriler vardı ama bugün inşaat alanında ortaya çıkartılan mezarlar, Antandros nekropolisin en azından 150 metre daha batıya devam ettiğini kanıtlaması açısından önemli.

* Burada yapılan çalışmalarda M.Ö. 3., 4. ve 5. yüzyıllara ait yetişkin ve çocuk mezarları var. Mezarlar farklılık da gösteriyor; çatı kiremidi mezar, pitos mezar yani küp mezar var, lahit mezar ve urne kremasyon mezarlar var. Çalışmalar devam edecek. (DHA)